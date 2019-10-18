Фергюсона обвинили в договорном матче и отмывании денег на трансферах

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча и отмывании денег на трансферах.

В минувшую среду 64-летний Пальяра предстал перед судом, который также заслушал показания еще одного агента Дакса Прайса и бывшего ассистента главного тренера "Барнсли" Томми Райта.



Это дело является частью масштабного процесса по расследованию коррупции в английском футболе. Ранее свои показания суду также дали Стив Макларен, Харри Рэднапп и Нил Уорнок.



В ходе очередного заседания прокурор Брайан О'Нил рассказал о встрече Пальяры с некой бизнесвумен, которая якобы хотела инвестировать деньги в футбол, а на самом деле являлась подставным лицом со спрятанным диктофоном.



Во время той встречи Пальяра поведал, что однажды Фергюсон по его просьбе устроил необходимый результат матча между "Юнайтед" и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов, за что Джузеппе отблагодарил сэра Алекса золотыми часами "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.



Пальяра подчеркнул, что это был не первый раз, когда Фергюсон получал от него какое-либо вознаграждение.



Также Пальяра обвинил великого шотландца, что тот имел свою долю с трансферов, которые осуществлял "Юнайтед".