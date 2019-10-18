"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Холанда

"Манчестер Сити" присоединился к компании европейских грандов, заинтересованных в приобретении нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

19-летний норвежец, и прежде известный своим талантом на всю Европу, произвел настоящий фурор на старте нового сезона. Холанд забил 18 голов в 11 матчах, в том числе отличившись против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.



В услугах Холанда заинтересованы "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и много других европейских клубов, но теперь на юного нападающего появился еще один грозный претендент.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, чемпионы Премьер-Лиги активизировали свой интерес к Холанду после того, как отправили скаутов понаблюдать за игрой Эрлинга Бреута против "Ливерпуля" на "Энфилде".



Теперь "Сити" может созреть на предложение порядка 50 миллионов фунтов о покупке Холанда, чей отец Альф-Инге отыграл три года за "горожан" до завершения своей карьеры в 2003 году.



"Наши скауты посетили "Энфилд", чтобы посмотреть еще в деле. Они остались под большим впечатлением от увиденного. Мы чувствуем, что у нас будут хорошие шансы заполучить его, если мы выдвинем свое предложение. Нам нравится его возраст и умение поддерживать игру команды".



"Будучи мальчишкой, он, должно быть, часто наблюдал игру нашего клуба. Его отец был большим любимчиком среди фанатов, и есть надежда, что однажды его сын пойдет по его стопам", — цитирует свой источник с "Этихад" издание.