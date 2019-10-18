"Челси" подтвердил назначение Коула тренером команды U-15

"Челси" официально подтвердил возвращение в клуб своего бывшего защитника Эшли Коула, который теперь является тренером академии "синих".

Будучи игроком, Коул посвятил восемь лет свой карьеры клубу со "Стэмфорд Бридж". За это время он завоевал титул Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, Кубок Лиги, а также трофеи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Теперь Эшли, в августе повесивший бутсы на гвоздь, вернулся в "Челси", чтобы делиться своим колоссальным опытом с молодежью. На самом деле Коул приступил к работе в академии "Челси" еще пару месяцев назад, но клуб только сейчас официально подтвердил его должность — тренер команды U-15.



Отметим, работу в академии Коул совмещает с курсами по получению тренерской лицензии.



"Я хочу стать лучшим. Мне довелось познакомиться со множеством отличных игроков и тренеров, поэтому теперь я должен лучше изучить эту профессию. Я понял, каково быть игроком и что необходимо, чтобы стать лучшим, поэтому теперь я должен попробовать то же самое на тренерском поприще", — сообщил Коул.