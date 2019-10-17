УЕФА оштрафовал "Ливерпуль" и "Сити"

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" были наказаны УЕФА денежными штрафами за инциденты в недавних матчах Лиги Чемпионов.

Действующим победителям турнира надлежит расстаться с 8,500 фунтами за вторжение посторонних на поле "Энфилда" во время и после матча против австрийского "Ред Булл".



"Горожане" в свою очередь расстанутся с суммой в 13,500 фунтов за те посторонние предметы, которыми бросались их фанаты на "Этихад" в домашнем матче против загребского "Динамо".



Правды ради, "Ред Булл" и "Динамо" тоже выплатят штрафы за неподобающее поведение своих болельщиков в указанных матчах.