Флорес: "Почеттино — лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года"

Маурисио Почеттино и Кике Санчес Флорес Рулевой "Уотфорда" Кике Санчес Флорес назвал своего коллегу Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" лучшим тренером в Премьер-Лиге за последние четыре года.

В свое время Флорес и Почеттино противостояли друг другу как игроки в Ла Лиге. Также они пересекались как тренеры в первый период работы Кике Санчеса с "шершнями".

В преддверии субботнего выезда в Северный Лондон Флорес выразил свое восхищение аргентинским коллегой, который сейчас переживает трудные времена.

"Я обожаю его, он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года. Таково мое мнение".

"Еще в свой первый период работы в "Уотфорде" я думал, что он лучший по тому, как он ведет свою команду и каким образом его команда играет".

"Конечно, сейчас сложный момент для него и для команды, но для меня он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года", — цитирует Флореса Sky Sports.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, тренеры, Уотфорд, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 17.10.2019 20:31 # chelsiukpro
    Боа бла бла, как перед матчем все всегда когото хвалят, ДОСТАЛА скажи правду нахер подлизывать...

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  2. tursa 17.10.2019 20:10 # tursa
    Клопп и Пеп такие: am I a joke to you?

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  3. tigerpool 17.10.2019 20:06 # tigerpool
    Бесспорно хороший, но никак не лучший

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