Флорес: "Почеттино — лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года"
Рулевой "Уотфорда" Кике Санчес Флорес назвал своего коллегу Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" лучшим тренером в Премьер-Лиге за последние четыре года.
В свое время Флорес и Почеттино противостояли друг другу как игроки в Ла Лиге. Также они пересекались как тренеры в первый период работы Кике Санчеса с "шершнями".
В преддверии субботнего выезда в Северный Лондон Флорес выразил свое восхищение аргентинским коллегой, который сейчас переживает трудные времена.
"Я обожаю его, он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года. Таково мое мнение".
"Еще в свой первый период работы в "Уотфорде" я думал, что он лучший по тому, как он ведет свою команду и каким образом его команда играет".
"Конечно, сейчас сложный момент для него и для команды, но для меня он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года", — цитирует Флореса Sky Sports.
17.10.2019 20:00
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Боа бла бла, как перед матчем все всегда когото хвалят, ДОСТАЛА скажи правду нахер подлизывать...
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