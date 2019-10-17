Флорес: "Почеттино — лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года"

Рулевой "Уотфорда" Кике Санчес Флорес назвал своего коллегу Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" лучшим тренером в Премьер-Лиге за последние четыре года.

В свое время Флорес и Почеттино противостояли друг другу как игроки в Ла Лиге. Также они пересекались как тренеры в первый период работы Кике Санчеса с "шершнями".



В преддверии субботнего выезда в Северный Лондон Флорес выразил свое восхищение аргентинским коллегой, который сейчас переживает трудные времена.



"Я обожаю его, он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года. Таково мое мнение".



"Еще в свой первый период работы в "Уотфорде" я думал, что он лучший по тому, как он ведет свою команду и каким образом его команда играет".



"Конечно, сейчас сложный момент для него и для команды, но для меня он лучший тренер в Премьер-Лиге за последние четыре года", — цитирует Флореса Sky Sports.