Эмери объяснил, что нужно Озилу, чтобы играть

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заверил полузащитника Месута Озила, что тот будет играть, если сможет хорошо и регулярно тренироваться.

В этом сезоне Озил сыграл только два матча за "канониров". От этого сложилось впечатление, что Эмери пытается избавиться от 31-летнего немца как от обузы.



Однако на своей пресс-конференции в четверг Унаи обнадежил подопечного. У Месута все еще есть будущее в "Арсенале".



"Этот год начался для него сложно. Он хорошо работал в предсезонный период и играл матчи. Но затем он остановился из-за этого инцидента с ним и Сеадом Колашинацом".



"После этого он заболел на неделю, в итоге пропустив много тренировок и запустив свою форму. Однако в последние две-три недель он гораздо лучше тренируется с нами, и это хорошо".



"Я не закрываю перед ним возможность играть. Я просто хочу, чтобы он был в порядке, регулярно тренировался и производил бы хорошее впечатление на нас каждый день. Тогда он сможет играть. Моя идея состоит в том, чтобы задействовать каждого имеющегося игрока, включая его".



"Этот игрок может нам помочь. Он обладает очень хорошими навыками и мастерством, и это понадобится нам в предстоящих матчах. Сейчас я рад тем, как он прибавляет и тренируется каждый день. Он стал еще одним игроком в обойме".



"Когда я говорил, что другие игроки заслуживают играть больше, я имел ввиду, что они находятся в лучшей физической форме и лучше чувствуют игровой ритм. В тот момент они были впереди него", — цитирует Эмери Goal.