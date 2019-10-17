"Юнайтед" заключил новый контракт с Брандоном Уильямсом

Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

19-летний Уильямс находится в системе "красных дьяволов" с семи лет, а за первую команду дебютировал в матче Кубка Лиги против "Рочдейлда"в прошлом месяце.



Заключив новую сделку, англичанин связал свое будущее с "Юнайтед" до июня 2022. Также клуб с "Олд Траффорд" получил опцию автоматического продления этого контракта на 12 месяцев.