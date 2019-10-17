Адриан: "Теперь у "Ливерпуля" два первых номера"

Адриан Голкипер Алиссон считает, что своей игрой он доказал наличие у "Ливерпуля" двух первых номеров.

Потеряв Алиссона с травмой уже в первом матче нового сезона Премьер-Лиги, с тех пор главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден использовать на последнем рубеже Адриана, который был подписан свободным агентом за считанные дни до своего дебюта.

Адриан очень уверенно подменял Алиссона, а в преддверии возвращения бразильского стража ворот в стартовый состав "Ливерпуля" экс-голкипер "Вест Хэма" выразил уверенность, что теперь его не воспринимают как игрока скамейки.

"Думаю, это была почти судьба. Я был очень, очень близок к переходу в другой клуб, но в момент, когда мне позвонили из "Ливерпуля", я сказал своему клиенту прекратить все переговоры".

"Когда я переходил в "Ливерпуль", я знал, что берусь за большое испытание в своей карьере. Но я думаю, конкуренция делает нас лучше. Так что теперь у нас в команде два первых номера, и это замечательно для нас обоих".

"Это хорошо и для главного тренера, потому что каждый хочет обладать лучшим подбором игроком".

"Быть вторым номером — это не для меня, особенно в мои 32 года. Возможно, через четыре-пять лет я буду говорить иначе, но сейчас гораздо лучше именно так, чем находиться в зоне комфорта, когда у тебя есть первый номер и еще один голкипер для скамейки".

"Но в то же время мне нравится оставаться сплоченными и работать вместе. Я полон уверенности, чтобы помогать "Ливерпулю" на поле и со скамейки, когда тренер решает задействовать Алиссона", — сообщил Адриан The Telegraph.


Метки Адриан, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 834

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 17.10.2019 18:45 # dallaslp
    Уровень Уго Льориса

    (ответить)

  2. blackdreamer 17.10.2019 18:40 # blackdreamer
    чуть лучше минолета
    дежурный гол закидывал каждую игру себе
    сразу вспоминаю лфк времён семёна миномёта

    (ответить)

  3. eakz 17.10.2019 18:32 # eakz
    и никого не смущает что Алиссон сидя на банке, считает что сделал больше импакта?)

    (ответить)

  4. girasimus 17.10.2019 18:30 # girasimus
    Против Генка можно ставить, хотя Алиссону тоже нужна практика.

    (ответить)

  5. tursa 17.10.2019 18:08 # tursa
    В лч и кубках может будет играть

    (ответить)

  6. iskander8sg 17.10.2019 18:07 # iskander8sg
    Я сразу в него поверил)

    (ответить)

  7. gerrard08 17.10.2019 18:01 # gerrard08
    Оставил хорошие впечатления. Великолепный сменщик.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: