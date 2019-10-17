Почеттино не ожидает, что "Тоттенхэм" будет покупать в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не ожидает приобретений в зимнее трансферное окно.

Почеттино явно не был доволен результатами работы своего клуба на трансферном рынке минувшим летом. Из всех своих новичков Маурисио пока может использовать только полузащитника Танги Ндомбеле.



Многие ожидали, что президент "шпор" Даниэль Леви попытается поддержать Почеттино в январе, однако сам Маурисио уже смирился с тем, что ему придется работать до конца сезона с имеющимися игрокам.



"Нет, я не верю, что мы кого-нибудь купим в январе. Правда, не верю. Я верю в игроков, которыми "Тоттенхэм" обладает на сегодняшний день".



"Я уважаю все мнения, и определенно найдутся люди, которые скажут, что нам нужно измениться или что-нибудь сделать, кого-нибудь продать или купить. Если решение будет за мной, я останусь верен этим игрокам, потому что я знаю их мастерство".



"Нужно лишь преодолеть этот психологический барьер, который возник в их головах. Но у нас есть мастерство, чтобы противостоять обстоятельствам", — цитирует Почеттино The Telegraph.