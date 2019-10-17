Сульшер: "Убедился на 100 процентов, что у МЮ правильная структура"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер "уверен на 100 процентов", что у его клуба правильная структура, чтобы находить и покупать нужных игроков.

В последние годы к трансферной политике "красных дьяволов" существуют большим вопросы, поэтому и решение Сульшера потратить 145 миллионов на Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса минувшим летом было встречено неоднозначно.



Однако Оле Гуннар уверяет, что эти покупки — часть долгосрочной стратегии. Сульшер уверяет, что все трансферы совершаются с его согласия.



"Сейчас у меня есть трехлетний контракт, поэтому, конечно, у нас долгосрочное планирование. Если ты проигрываешь матч, ты не ожидаешь каких-либо гарантий насчет трансферного бюджета, но мы приступили к реализации своего плана, и работа над комплектацией состава планомерно ведется".



"За проведенное здесь время я убедился на 100 процентов, что здесь правильная структура, потому что последнее слово всегда за главным тренером".



"Знаю, люди много всего говорили о нашей трансферной политике, но это звучало почти как оскорбление для нашего департамента по комплектации состава, для наших скаутов и для нас самих как профессионалов — меня, Мика (Фелана), персонала. Именно мы решаем, кем из игроков хотим обладать и кто из них доступен, а затем дело за переговорами", — сообщил Сульшер Sky Sports.