Лакасетт готов сыграть с "Шеффилд Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт возобновил полноценные тренировки и теперь может сыграть против "Шеффилд Юнайтед" в понедельник.

Напомним, Лакасетт находится вне игры с дерби против "Тоттенхэма" (2:2) 1 сентября, когда он получил травму лодыжки.



"Арсенал" достойно справился с потерей 28-летнего француза, успевшего дважды отличиться в трех матчах до своей травмы. "Канониры" ни разу не проиграли без Александра и сейчас занимают третью позицию в Премьер-Лиге.



А в преддверии выезда к "клинкам" в понедельник вечером лондонский клуб объявил, что Лакасетт вернулся в общую группу, и теперь главный тренер Унаи Эмери должен решить, задействует ли он Александра.