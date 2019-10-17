Лакасетт готов сыграть с "Шеффилд Юнайтед"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт возобновил полноценные тренировки и теперь может сыграть против "Шеффилд Юнайтед" в понедельник.

Напомним, Лакасетт находится вне игры с дерби против "Тоттенхэма" (2:2) 1 сентября, когда он получил травму лодыжки.

"Арсенал" достойно справился с потерей 28-летнего француза, успевшего дважды отличиться в трех матчах до своей травмы. "Канониры" ни разу не проиграли без Александра и сейчас занимают третью позицию в Премьер-Лиге.

А в преддверии выезда к "клинкам" в понедельник вечером лондонский клуб объявил, что Лакасетт вернулся в общую группу, и теперь главный тренер Унаи Эмери должен решить, задействует ли он Александра.


Метки Арсенал, Лакасетт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 14:00

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  1. mancunia-planet 17.10.2019 14:10 # mancunia-planet
    А прикиньте сити потеряет очки, Арс победит и выдет на 2 место

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