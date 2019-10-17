Рэднапп: "Отдайте уже титул "Ливерпулю"
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что титул Премьер-Лиги уже не ускользнет из рук "Ливерпуля".
Дистанцию в восемь первых туров нового сезона Премьер-Лиги "красные" прошли со 100-процентным результатом, оторвавшись от "Манчестер Сити" уже на восемь очков.
Из-за своих колоссальных проблем в обороне "Сити" уже не выглядит таким неуязвимым, как в прошлой кампании, поэтому Рэднапп не верит, что команду Юргена Клоппа возможно догнать.
"На мой взгляд, лигу в этом году выиграет "Ливерпуль".
"Отдайте уже им титул и сделайте это сейчас. Я поставил крупную сумму на них и думаю, букмекеры должны досрочно выплатить мой выигрыш!"
"Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.
17.10.2019 13:00
Просмотров: 752
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рэднапп красавчик. Знает толк в хорошем футболе
(ответить)
"Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/74080/?c=1
Бля Рэднапп красава )))
(ответить)
Ща пердячим паром, который вырвется из горящих пуканов хейтеров, можно будет обогреть небольшой поселок городского типа))
(ответить)
"Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.
Бля, где вы все были, когда ЛФК болтался в жопе (там где мю сейчас)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий