Рэднапп: "Отдайте уже титул "Ливерпулю"

Юрген Клопп Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что титул Премьер-Лиги уже не ускользнет из рук "Ливерпуля".

Дистанцию в восемь первых туров нового сезона Премьер-Лиги "красные" прошли со 100-процентным результатом, оторвавшись от "Манчестер Сити" уже на восемь очков.

Из-за своих колоссальных проблем в обороне "Сити" уже не выглядит таким неуязвимым, как в прошлой кампании, поэтому Рэднапп не верит, что команду Юргена Клоппа возможно догнать.

"На мой взгляд, лигу в этом году выиграет "Ливерпуль".

"Отдайте уже им титул и сделайте это сейчас. Я поставил крупную сумму на них и думаю, букмекеры должны досрочно выплатить мой выигрыш!"

"Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 13:00

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  1. masta 17.10.2019 13:18 # masta
    Рэднапп красавчик. Знает толк в хорошем футболе

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  2. roberto-89 17.10.2019 13:16 # roberto-89
    "Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74080/?c=1
    Бля Рэднапп красава )))

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  3. radik86radik 17.10.2019 13:14 # radik86radik
    Ща пердячим паром, который вырвется из горящих пуканов хейтеров, можно будет обогреть небольшой поселок городского типа))

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  4. tigerpool 17.10.2019 13:05 # tigerpool
    "Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.

    Бля, где вы все были, когда ЛФК болтался в жопе (там где мю сейчас)

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