Рэднапп: "Отдайте уже титул "Ливерпулю"

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что титул Премьер-Лиги уже не ускользнет из рук "Ливерпуля".

Дистанцию в восемь первых туров нового сезона Премьер-Лиги "красные" прошли со 100-процентным результатом, оторвавшись от "Манчестер Сити" уже на восемь очков.



Из-за своих колоссальных проблем в обороне "Сити" уже не выглядит таким неуязвимым, как в прошлой кампании, поэтому Рэднапп не верит, что команду Юргена Клоппа возможно догнать.



"На мой взгляд, лигу в этом году выиграет "Ливерпуль".



"Отдайте уже им титул и сделайте это сейчас. Я поставил крупную сумму на них и думаю, букмекеры должны досрочно выплатить мой выигрыш!"



"Если и есть один клуб, который я был бы счастлив тренировать, то это "Ливерпуль". Я обожаю их", — сообщил Рэднапп Daily Mail.