"Ньюкасл" пытается продлить контракты с братьями Лонгстаффами

Шон и Мэтти Лонгстаффы "Ньюкасл" предложит новый контракт полузащитнику Мэтти Лонгстаффу в ближайшие дни, но в то же время зашел в тупик в переговорах с его старшим братом Шоном о продлении сотрудничества.

19-летний Мэтти подтвердил свою готовность выступать за первую команду блестящей игрой и победным голом в своем дебютном матче в рамках Премьер-Лиги — против "Манчестер Юнайтед" перед международным перерывом.

В данный момент Лонгстафф-младший все еще находится на юниорской зарплате, получая 850 фунтов в неделю, и в самое ближайшее время "сороки" надеются исправить это недоразумение, сообщает Daily Mail.

А вот ситуация с Шоном Лонгстаффом выглядит не столь благоприятно для "Ньюкасла". Клубу пока не удается склонить свою восходящую звезду к новому шестилетнему контракту.

Сомнения Лонгтаффа-старшего, чей действующий контракт рассчитан до 2022 года, вероятно, связаны с туманными перспективами "Ньюкасла" и проявляемым с минувшего лета интересом со стороны "Манчестер Юнайтед".


Метки контракты, Лонгстафф, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 12:00

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  1. shearer1 17.10.2019 12:08 # shearer1
    Просто хочет немного срубить бабла.
    Не идти же в "азино три топора"?

    (ответить)

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