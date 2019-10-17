"Ньюкасл" пытается продлить контракты с братьями Лонгстаффами
"Ньюкасл" предложит новый контракт полузащитнику Мэтти Лонгстаффу в ближайшие дни, но в то же время зашел в тупик в переговорах с его старшим братом Шоном о продлении сотрудничества.
19-летний Мэтти подтвердил свою готовность выступать за первую команду блестящей игрой и победным голом в своем дебютном матче в рамках Премьер-Лиги — против "Манчестер Юнайтед" перед международным перерывом.
В данный момент Лонгстафф-младший все еще находится на юниорской зарплате, получая 850 фунтов в неделю, и в самое ближайшее время "сороки" надеются исправить это недоразумение, сообщает Daily Mail.
А вот ситуация с Шоном Лонгстаффом выглядит не столь благоприятно для "Ньюкасла". Клубу пока не удается склонить свою восходящую звезду к новому шестилетнему контракту.
Сомнения Лонгтаффа-старшего, чей действующий контракт рассчитан до 2022 года, вероятно, связаны с туманными перспективами "Ньюкасла" и проявляемым с минувшего лета интересом со стороны "Манчестер Юнайтед".
17.10.2019 12:00
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Просто хочет немного срубить бабла.
Не идти же в "азино три топора"?
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