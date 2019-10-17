Озил: "Останусь в "Арсенале" минимум до 2021 года"

Месут Озил Полузащитник Месут Озил предупредил, что останется обузой для "Арсенала" минимум до июня 2021.

В этом сезоне Озил принял участие только в двух матчах за "канониров" во всех соревнованиях, и оба раза был заменен во втором тайме.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают сыграть больше.

Для клуба, который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю резервист становится непозволительной роскошью, однако 31-летний немец счастлив, даже не играя.

"Ухожу ли я из "Арсенала"? Нет. У меня есть контракт до лета 2021, и я останусь до тех пор".

"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".

"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".

"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".

"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".

"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".

"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".

"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".

"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу", — сообщил Озил The Athletic.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 17.10.2019 11:44 # selfish
    Ну что колбасоиды, в очередной раз раздвинете булки перед обескровленным и кризисным МЮ

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  2. lfc-krr 17.10.2019 11:42 # lfc-krr
    Озил = Михайло. Баблишко капает, и нет смысла что-то менять на сайте раньше 2021 года

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  3. narcot 17.10.2019 11:41 # narcot
    мой друг из Украины работал в паршивом казино-отеле в Вендовере, штате Невада, т.к. они спонсировали его рабочую визу. Он не был горничным, но иногда должен был делать уборку в комнатах. Однажды он сказал, что пошел в комнату, где постояльцы уже съехали, и увидел в комнате курицу. Настоящую, живую курицу…



    Эта история звучала ещё смешнее, когда он рассказывал её со своим акцентом: «Why eez cheeken in room?»

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  4. denk 17.10.2019 11:38 # denk
    уже из академии игроки лучше его играют

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  5. h22o 17.10.2019 11:32 # h22o
    лол, слишком много текста.
    лаконичней так:
    я тут из-за денег, а футбол может подождать..

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  6. mufc1994 17.10.2019 11:15 # mufc1994
    Будем жахаться в попку перед эмирейтс

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  7. chelsea88 17.10.2019 11:14 # chelsea88
    А каким топарем был в Реале, и как сднил в гейклубе...(

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  8. chelsea88 17.10.2019 11:12 # chelsea88
    Всё правильно, надо до последнего доить гейклуб арсосал.

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  9. brown-ale 17.10.2019 11:11 # brown-ale
    Теперь Озил будет сливать Эмери, Мустафи ему союзник.

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  10. largo-winch 17.10.2019 11:09 # largo-winch
    Озиль невидимый топарь, Эмери видный физручище

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  11. thegodfather 17.10.2019 11:00 # thegodfather
    однако здрасти

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  12. tigerpool 17.10.2019 11:00 # tigerpool
    Все правильно, удачи топчик

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