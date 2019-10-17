Озил: "Останусь в "Арсенале" минимум до 2021 года"
Полузащитник Месут Озил предупредил, что останется обузой для "Арсенала" минимум до июня 2021.
В этом сезоне Озил принял участие только в двух матчах за "канониров" во всех соревнованиях, и оба раза был заменен во втором тайме.
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают сыграть больше.
Для клуба, который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю резервист становится непозволительной роскошью, однако 31-летний немец счастлив, даже не играя.
"Ухожу ли я из "Арсенала"? Нет. У меня есть контракт до лета 2021, и я останусь до тех пор".
"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".
"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".
"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".
"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".
"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".
"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".
"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".
"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу", — сообщил Озил The Athletic.
17.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
Ну что колбасоиды, в очередной раз раздвинете булки перед обескровленным и кризисным МЮ
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Озил = Михайло. Баблишко капает, и нет смысла что-то менять на сайте раньше 2021 года
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мой друг из Украины работал в паршивом казино-отеле в Вендовере, штате Невада, т.к. они спонсировали его рабочую визу. Он не был горничным, но иногда должен был делать уборку в комнатах. Однажды он сказал, что пошел в комнату, где постояльцы уже съехали, и увидел в комнате курицу. Настоящую, живую курицу…
Эта история звучала ещё смешнее, когда он рассказывал её со своим акцентом: «Why eez cheeken in room?»
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уже из академии игроки лучше его играют
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лол, слишком много текста.
лаконичней так:
я тут из-за денег, а футбол может подождать..
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Будем жахаться в попку перед эмирейтс
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А каким топарем был в Реале, и как сднил в гейклубе...(
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Всё правильно, надо до последнего доить гейклуб арсосал.
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Теперь Озил будет сливать Эмери, Мустафи ему союзник.
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Озиль невидимый топарь, Эмери видный физручище
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однако здрасти
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Все правильно, удачи топчик
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