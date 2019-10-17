Озил: "Останусь в "Арсенале" минимум до 2021 года"

Полузащитник Месут Озил предупредил, что останется обузой для "Арсенала" минимум до июня 2021.

В этом сезоне Озил принял участие только в двух матчах за "канониров" во всех соревнованиях, и оба раза был заменен во втором тайме.



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают сыграть больше.



Для клуба, который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю резервист становится непозволительной роскошью, однако 31-летний немец счастлив, даже не играя.



"Ухожу ли я из "Арсенала"? Нет. У меня есть контракт до лета 2021, и я останусь до тех пор".



"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".



"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".



"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".



"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".



"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".



"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".



"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".



"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу", — сообщил Озил The Athletic.