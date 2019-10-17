Инс: "Манджукич не является ответом на проблемы "Юнайтед"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич не решит проблемы "красных дьяволов" с забитыми голами.

Не пригласив игрока на замену Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу минувшим летом, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал ставку в нападении на Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, которые на троих забили только три гола с игры в этом сезоне Премьер-Лиге.



Сульшер уже подтвердил, что теперь покупка нападающего является приоритетом для его клуба, однако Инс предостерегает "Юнайтед" от "временных решений".



"Я не думаю, что Манджукич является ответом на их проблемы".



"У меня есть ощущение, что тебе никогда не получить наиболее желанных игроков в январе. Клубы не продают своих лучших игроков в январе, поэтому, если "Манчестер Юнайтед" кого-либо и подпишет, это будет временное решение".



"Раз уж вы решили делать ставку на молодежь, тогда вам нужно искать молодых нападающих, а не Златана Ибрагимовича или Манджукича", — сообщил Инс Daily Mirror.