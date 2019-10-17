"Юнайтед" выбрал Ван-Биссаку из 804 правых защитников

"Манчестер Юнайтед" изучил 804 правых защитника, прежде чем минувшим летом приобрести Аарона Ван-Биссаку у "Кристал Пэлас".

Напомним, в конце прошлого сезона "красные дьяволы" попрощались со своим капитаном Антонио Валенсией, в связи с чем встал вопрос о приглашении новичка на позицию правого защитника.



В конце июня клуб с "Олд Траффорд" все-таки укрепил проблемную позицию, купив Ван-Биссаку у "Пэлас" за 50 миллионов фунтов.



Прежде чем остановить свой выбор на Аароне, "Юнайтед" проделал воистину титаническую работу. По информации The Telegraph, над поисками нужного игрока трудились сразу 15 сотрудников клуба.



Используя свою систему со статистической информацией, "дьяволы" сократили изначальный список из 804 правых защитников до 50, а после дополнительных изысканий — до 10.



Затем этих 10 имен были переданы ведущему техническому скауту "Юнайтед" Мику Корту, который вместе с тремя коллегами оставил в списке троих.



Сообщается, что 21-летний Ван-Биссака с самого начала был приоритетным выбором "дьяволов". Второе место в шорт-листе "Юнайтед" занимал Макс Ааронс из "Норвича", третье — Тома Менье из ПСЖ.