Аллегри: "Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски"

Массимилиано Аллегри Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри успокоил слухи насчет своего скорого назначения в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе итальянское издание Tuttosport сообщило, что Аллегри значительно продвинулся в переговорах с "красными дьяволами" и в данный момент "очень близок" к тому, чтобы занять место Ол Гуннара Сульшера.

Утверждалось, что "Юнайтед" готов платить Аллегри 6.5 млн. фунтов в год, а Массимилиано уже планирует зимние трансферы, собираясь привести в Манчестер из своего бывшего клуба Эмре Джана и Марио Манджукича.

Однако на симпозиуме Ассоциации футбольных тренеров Аллегри в шутливой манере успокоил эти слухи.

"Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски, но я учусь", — приводит слова 52-летнего итальянца Goal.


Метки Аллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2019 08:00

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  1. dallaslp 17.10.2019 09:23 # dallaslp
    как в Европе можно дожить до 40+ лет и не знать английский? ты же тренер, ну мало ли придется ехать на остров тренировать. Это не только тренеров касается

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  2. electric 17.10.2019 08:54 # electric
    Да и тренер из тебя такой себе

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  3. masta 17.10.2019 08:53 # masta
    Джана в МЮ)) По стопам Оуэна пойдет)

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  4. lambert757 17.10.2019 08:50 # lambert757
    Сколько можно повторять. Нам нужен Маурисио почетино, идеальный тренер для мю

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  5. chebrec 17.10.2019 08:03 # chebrec
    До лета подучит

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