Аллегри: "Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски"

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри успокоил слухи насчет своего скорого назначения в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе итальянское издание Tuttosport сообщило, что Аллегри значительно продвинулся в переговорах с "красными дьяволами" и в данный момент "очень близок" к тому, чтобы занять место Ол Гуннара Сульшера.



Утверждалось, что "Юнайтед" готов платить Аллегри 6.5 млн. фунтов в год, а Массимилиано уже планирует зимние трансферы, собираясь привести в Манчестер из своего бывшего клуба Эмре Джана и Марио Манджукича.



Однако на симпозиуме Ассоциации футбольных тренеров Аллегри в шутливой манере успокоил эти слухи.



"Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски, но я учусь", — приводит слова 52-летнего итальянца Goal.