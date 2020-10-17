Аллегри: "Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски"
Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри успокоил слухи насчет своего скорого назначения в "Манчестер Юнайтед".
На текущей неделе итальянское издание Tuttosport сообщило, что Аллегри значительно продвинулся в переговорах с "красными дьяволами" и в данный момент "очень близок" к тому, чтобы занять место Ол Гуннара Сульшера.
Утверждалось, что "Юнайтед" готов платить Аллегри 6.5 млн. фунтов в год, а Массимилиано уже планирует зимние трансферы, собираясь привести в Манчестер из своего бывшего клуба Эмре Джана и Марио Манджукича.
Однако на симпозиуме Ассоциации футбольных тренеров Аллегри в шутливой манере успокоил эти слухи.
"Я еще недостаточно хорошо говорю по-английски, но я учусь", — приводит слова 52-летнего итальянца Goal.
17.10.2019 08:00
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Последние комментарии:
как в Европе можно дожить до 40+ лет и не знать английский? ты же тренер, ну мало ли придется ехать на остров тренировать. Это не только тренеров касается
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Да и тренер из тебя такой себе
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Джана в МЮ)) По стопам Оуэна пойдет)
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Сколько можно повторять. Нам нужен Маурисио почетино, идеальный тренер для мю
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До лета подучит
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