"Лестер" предложит новый контракт Бену Чилуэллу

"Лестер" попытается оградить Бена Чилуэлла от интереса топ-клубов, предложив своему защитнику новый контракт стоимостью 25 миллионов фунтов.

Отличная игра Чилуэлла за клуб и сборную Англии в последние месяцы привлекла к нему внимание со стороны таких клубов, как "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".



Ожидается, что грядущим летом гранды Премьер-Лиги устроят нешуточную битву за Бена, однако "Лестер" готовится к этому заранее и не теряет надежд сохранить свою восходящую звезду.



И хотя свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2024, Чилуэлл заключил только 12 месяцев назад, "лисы" уже готовят для Бена новую сделку на улучшенных условиях.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Лестер" готов увеличить зарплату Чилуэлла до 100 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Бен стал бы одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Брендана Роджерса, где больше зарабатывают только Джейми Варди и Каспер Шмейхель.