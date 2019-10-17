Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу следующим летом.
Разочаровавшись в Коутиньо за полтора года, что прошли с момента приобретения Филиппе у "Ливерпуля" в январе 2018, минувшим летом "Барселона" отправила игрока в аренду в "Баварию".
Пока Коутиньо очень неплохо смотрится в Мюнхене, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами в восьми матчах за команду Нико Ковача, однако дороги назад в "Барселону" для Филиппе уже нет.
Как утверждает AS, каталонский клуб не примет Коутиньо назад и следующим летом снова будет пытаться найти покупателя на Филиппе — уход бразильца в аренду минувшим летом стал вынужденной мерой, потому что "Барселона" не нашла щедрого покупателя.
Ожидается, что по окончании сезона "Барселона" попросит за 27-летнего полузащитника 105 миллионов фунтов. При этом у "Баварии" нет опции выкупа, поэтому Филиппе будет доступен для клубов Премьер-Лиги.
Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в Коутиньо, ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
17.10.2019 06:00
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ливерпуку отстегивают до сих пор зато
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Скорее всего в Челси перейдет
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Бизнес Кар,купили за 142,впаривают за 105 днаря,который и 70 не стоит:)
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Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в Коутиньо, ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
арсенал теперь будет выплачивать кредит за пепе долгие годы, так что мимо. Куры вряд ли будут делать такие трансферы. Тем более после ухода Эриксена за бесплатно Леви не будет выделять такие деньги на одного игрока. А что касается скама вряд ли он туда пойдет после ЛФК. Если не будут заманивать высокой ЗП, как впрочем мю умеет делать. Вероятность есть, но очень маленькая. А вот челси вполне может, тем более после трансферного бана будут дохрена денег и желании. Так что посмотрим.
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