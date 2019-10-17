Экс-полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу следующим летом.

Разочаровавшись в Коутиньо за полтора года, что прошли с момента приобретения Филиппе у "Ливерпуля" в январе 2018, минувшим летом "Барселона" отправила игрока в аренду в "Баварию".



Пока Коутиньо очень неплохо смотрится в Мюнхене, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами в восьми матчах за команду Нико Ковача, однако дороги назад в "Барселону" для Филиппе уже нет.



Как утверждает AS, каталонский клуб не примет Коутиньо назад и следующим летом снова будет пытаться найти покупателя на Филиппе — уход бразильца в аренду минувшим летом стал вынужденной мерой, потому что "Барселона" не нашла щедрого покупателя.



Ожидается, что по окончании сезона "Барселона" попросит за 27-летнего полузащитника 105 миллионов фунтов. При этом у "Баварии" нет опции выкупа, поэтому Филиппе будет доступен для клубов Премьер-Лиги.



Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в Коутиньо, ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".