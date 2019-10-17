Агент: "Решение Зинченко остаться в "Сити" было правильным"

Агент защитника Александра Зинченко уверен, что его клиент поступил правильно, отказавшись покинуть "Манчестер Сити" в прошлом.

Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года, но только в концовке прошлого сезона смог закрепиться в стартовом составе, за что был награжден новым контрактом.



Агент Алан Прудников считает, что последние успехи украинца доказывают правоту его решения отвергнуть интерес других клубов, среди которых был и "Наполи".



"Мог ли Зинченко перейти в "Наполи" в прошлом? Оглядываясь назад, мы можем сказать, что решение остаться в "Манчестер Сити" было правильным".



"Мы благодарны Гвардиоле за возможность для парня развиваться и играть. Зинченко продлил свой контракт с "Сити" прошлым летом, и он сосредоточен на английском клубе. Он хочет завоевать много трофеев".



"У Гвардиолы он играет крайнего защитника, но он может исполнять минимум четыре роли. Сегодня он сосредоточен на "Сити", но футбол бывает непредсказуем".



"Однажды ему было бы приятно победить Роналду и в Серии А, но для этого необходимо, чтобы Криштиану не ушел на пенсию, потому что в данный момент будущее Зинченко" — в "Сити", — сообщил Прудников Calcio Napoli 24.