"Юнайтед" отказался от покупки Боатенга за 13 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" отверг возможность приобрести центрального защитника "Баварии" Джерома Боатенга всего за 13 миллионов фунтов.

Минувшим летом "красные дьяволы" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости защитника, заплатив "Лестеру" 80 млн. фунтов за Магуайра.



Однако Магуайр был не единственным вариантом укрепления центра обороны для "Юнайтед". Также клубу с "Олд Траффорд" было предложено купить опытного Боатенга.



Джером достаточно долго находился на радаре у "дьяволов", однако после тщательного изучения всех нюансов в Манчестере решили отказаться от приглашения 31-летнего немца, несмотря на привлекательную цену.



Используя компьютерные алгоритмы, "Юнайтед" установил, что после 70-й минуты матча Боатенг устает, и эффективность его действий резко снижается. Также "дьяволов" насторожила склонность экс-защитника "Манчестер Сити" к травмам.



На "Олд Траффорд" всерьез опасались, что Боатенг повторит участь Оуэна Харгривза и Бастиана Швайнштайгера, которые так и не сумели толком заиграть в Премьер-Лиге после своих переходов из "Баварии".