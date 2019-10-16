Сессеньон и Ло Чельсо возобновили тренировки
Летние новички "Тоттенхэма" Райан Сессеньон и Джовани Ло Чельсо возобновили тренировки с полной нагрузкой.
Минувшим летом Сессеньон перебрался в "Тоттенхэм" из покинувшего Премьер-Лигу "Фулхэма" с травмой задней поверхности бедра и до сих пор не дебютировал за свой новый клуб.
Медицинский штаб "шпор" пытается свести к минимуму риск в отношении Райана после того, как в прошлом месяце у 19-летнего англичанина случился рецидив, сообщает Evening Standard.
Что касается Ло Чельсо, то после своего перехода из "Реал Бетис" на правах аренды он успел отметиться тремя появлениями на замену, а во время предыдущего международного перерыва получил травму бедра в сборной Аргентины.
Как и Сессеньон, Ло Чельсо уже занимается в общей группе, однако ни один из них не примет участия в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу.
16.10.2019 22:00
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