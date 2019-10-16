Сессеньон и Ло Чельсо возобновили тренировки

Летние новички "Тоттенхэма" Райан Сессеньон и Джовани Ло Чельсо возобновили тренировки с полной нагрузкой.

Минувшим летом Сессеньон перебрался в "Тоттенхэм" из покинувшего Премьер-Лигу "Фулхэма" с травмой задней поверхности бедра и до сих пор не дебютировал за свой новый клуб.



Медицинский штаб "шпор" пытается свести к минимуму риск в отношении Райана после того, как в прошлом месяце у 19-летнего англичанина случился рецидив, сообщает Evening Standard.



Что касается Ло Чельсо, то после своего перехода из "Реал Бетис" на правах аренды он успел отметиться тремя появлениями на замену, а во время предыдущего международного перерыва получил травму бедра в сборной Аргентины.



Как и Сессеньон, Ло Чельсо уже занимается в общей группе, однако ни один из них не примет участия в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу.