Мане: "У нас нет проблем с Салахом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что у него нет никаких проблем с партнером по команде Мохамедом Салахом после скандала, случившегося во время матча Премьер-Лиги против "Бернли" 31 августа.

При счете 0:3 в пользу "красных" на "Терф Мур" Салах не сделал передачу на находившегося в выгодной позиции Мане, и тот, уходя на замену, вспылил.



Однако Садио быстро пришел в себя после этой вспышки гнева и помирился с Мохамедом еще до того, как был вызван в кабинет главного тренера Юргена Клоппа.



"Он (Салах) сказал мне: "Садио, почему ты злишься?" Я ответил: "Ты должен был отдать мне мяч, Мо". На это он сказал: "Я не видел тебя. Ты же знаешь, я не имею ничего против тебя". Я знаю это, но его реакция была немного странной".



"Мы иногда разговариваем по телефону, переписываемся друг с другом, и у нас нет проблем. Так что мы поговорили, и все стало, как раньше".



"Мы поговорили друг с другом, а затем тренер вызвал меня к себе в кабинет, и мы поговорили с ним. Я сказал ему, что мы уже все уладили, и он был приятно удивлен", — сообщил Мане Canal Plus.