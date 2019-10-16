Санчес перенес операцию на лодыжке, но останется в "Интере"

Нападающий "Интера" Алексис Санчес, правами на которого владеет "Манчестер Юнайтед", перенес операцию на левой лодыжке и теперь пропустит три месяца.

Присоединившись к "Интеру" на правах аренды минувшим летом и отметившись единственным появлением в стартовом составе в Серии А, Санчес отправился в сборную Чили, где в субботнем матче против Колумбии получил вывих лодыжки и вдобавок повредил сухожилие.



В среду утром Санчес побывал в Барселоне у доктора Рамона Кугата, который оперировал многих известных футболистов, включая Лионеля Месси из "Барселоны" и Каллума Хадсон-Одои из "Челси".



Алексису избежать операции тоже не удалось, и процедура была проведена в тот же день. Впереди у 30-летнего чилийца длительная реабилитация, которая растянется до января 2020.



Как передает Daily Mail, несмотря на травму, Санчес останется в "Интере" до конца сезона, потому что арендное соглашение просто не предусматривает возможности досрочного прекращения.



Вместе с тем итальянское издание Calciomercato утверждает, что из-за потери Санчеса главный тренер "Интера" Антонио Конте задумался о покупке нападающего в январе и проявляет интерес к своему бывшему подопечному по "Челси" Оливье Жиру.