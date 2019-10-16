Санчес перенес операцию на лодыжке, но останется в "Интере"

Алексис Санчес Нападающий "Интера" Алексис Санчес, правами на которого владеет "Манчестер Юнайтед", перенес операцию на левой лодыжке и теперь пропустит три месяца.

Присоединившись к "Интеру" на правах аренды минувшим летом и отметившись единственным появлением в стартовом составе в Серии А, Санчес отправился в сборную Чили, где в субботнем матче против Колумбии получил вывих лодыжки и вдобавок повредил сухожилие.

В среду утром Санчес побывал в Барселоне у доктора Рамона Кугата, который оперировал многих известных футболистов, включая Лионеля Месси из "Барселоны" и Каллума Хадсон-Одои из "Челси".

Алексису избежать операции тоже не удалось, и процедура была проведена в тот же день. Впереди у 30-летнего чилийца длительная реабилитация, которая растянется до января 2020.

Как передает Daily Mail, несмотря на травму, Санчес останется в "Интере" до конца сезона, потому что арендное соглашение просто не предусматривает возможности досрочного прекращения.

Вместе с тем итальянское издание Calciomercato утверждает, что из-за потери Санчеса главный тренер "Интера" Антонио Конте задумался о покупке нападающего в январе и проявляет интерес к своему бывшему подопечному по "Челси" Оливье Жиру.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 19:00

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  1. brown-ale 16.10.2019 19:30 # brown-ale
    Раньше он плохо играл, но получал зарплату. А теперь будет получать зарплату, даже не играя. Остап Бендер наших дней!

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  2. largo-winch 16.10.2019 19:20 # largo-winch
    Какой ужас
    Здоровья

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  3. gerrard08 16.10.2019 19:03 # gerrard08
    Можно было бы вернуть его обратно в скам, чтоб те опять оплачивали бы его полную зп и лечение.

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  4. mancunia-planet 16.10.2019 19:01 # mancunia-planet
    Разводчик столетия!

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