Тренер болгар извинился перед игроками сборной Англии

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков принес извинения игрокам национальной команды Англии после расистского скандала.

Напомним, после поражения от англичан в отборе к Евро-2020 со счетом 0:6 Балаков внезапно заявил, что не слышал никаких оскорбительных выкриков с трибун и вообще не видит проблемы расизма в болгарском футболе.



Полное отрицание проблемы со стороны Балакова только сгустило тучи на Федерацией футбола Болгарии, чей глава Борислав Михайлов уже на следующий день подал в отставку. Почуяв, что пахнет жареным, Красимир пошел на попятную.



"Мои комментарии насчет того, что в Болгарии нет расизма, были основаны на том факте, что в местном чемпионате не возникает больших проблем в этом отношении".



"Возможно, бывают изолированные инциденты, но это не то, что вы обычно видите на стадионе. Большинство фанатов не выкрикивают таких вещей, и я убежден, что матч против сборной Англии — не исключение".



"Раз уж после матча в Софии поступили жалобы насчет дискриминации на расовой почве, я как тренер сборной Болгарии хотел бы принести свои искренние извинения английским футболистам и всем, кто почувствовал себя оскорбленным", — цитирует Балакова Daily Mirror.