Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию

Range Rover Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в небольшую автомобильную аварию, но, к счастью, не пострадал.

Этот инцидент случился в среду утром, когда Агуэро направлялся на тренировочную базу "горожан". Range Rover футболиста получил небольшие повреждения со стороны водителя, а сам Серхио и вовсе отделался испугом.

Как сообщает Sky Sports, по прибытии на базу Агуэро, который в этот международный перерыв не ездил в сборную Аргентины, даже не потребовалась медицинская проверка — Серхио сразу приступил к тренировкам, как ни в чем не бывало.

31-летний Агуэро, забивший девять голов и отдавший две результативные передачи за "Сити" в это сезоне, совершенно точно сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 17:00

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  1. brown-ale 16.10.2019 17:29 # brown-ale
    Походу колесо лопнуло.

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  2. alexomck 16.10.2019 17:14 # alexomck
    постоянно думает о пропасти до первого места, не может концентрироваться, да.

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  3. vaseafulga 16.10.2019 17:04 # vaseafulga
    Мдаааа повезло

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