Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в небольшую автомобильную аварию, но, к счастью, не пострадал.

Этот инцидент случился в среду утром, когда Агуэро направлялся на тренировочную базу "горожан". Range Rover футболиста получил небольшие повреждения со стороны водителя, а сам Серхио и вовсе отделался испугом.



Как сообщает Sky Sports, по прибытии на базу Агуэро, который в этот международный перерыв не ездил в сборную Аргентины, даже не потребовалась медицинская проверка — Серхио сразу приступил к тренировкам, как ни в чем не бывало.



31-летний Агуэро, забивший девять голов и отдавший две результативные передачи за "Сити" в это сезоне, совершенно точно сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу.