Мур: "Завоевание титула стало бы барометром успехов "Ливерпуля"

Питер Мур Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур считает, что завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне стало бы "барометром успеха" для мерсисайдского клуба.

Подопечные Юргена Клоппа блестяще провели прошлый сезон, обновив рекорд своего клуба по количеству набранных очков в Премьер-Лиге. Однако титул все равно достался "Манчестер Сити".

То разочарование "Ливерпуль" скрасил победой в Лиге Чемпионов, и теперь Мур жаждет закрепить этот успех титулом.

"Думаю, титул — это то, чего хотят наши фанаты. Мы были так близки в прошлом году, набрав 97 очков, и в любой другой год мы стали бы чемпионами".

"Однако клуб продолжает двигаться вперед, и я думаю, что для многих наших фанатов завоевание титула после триумфа в Лиге Чемпионов стало бы барометром успеха".

"У клуба есть много задач за пределами поля, но прежде всего мы должны обеспечить поддержку команде для завоевания трофеев. "Выигрывать трофеи" — это главные слова для наших фанатов, и мы должны дать им это", — цитирует Мура Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мур, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 231

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. masta 16.10.2019 16:04 # masta
    АПЛ в этом году нужно брать кровь из носу.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 16.10.2019 16:01 # mancunia-planet
    Есть отличный шанс сократить отставание от великого Манчестер Юнайтед.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: