Мур: "Завоевание титула стало бы барометром успехов "Ливерпуля"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур считает, что завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне стало бы "барометром успеха" для мерсисайдского клуба.

Подопечные Юргена Клоппа блестяще провели прошлый сезон, обновив рекорд своего клуба по количеству набранных очков в Премьер-Лиге. Однако титул все равно достался "Манчестер Сити".



То разочарование "Ливерпуль" скрасил победой в Лиге Чемпионов, и теперь Мур жаждет закрепить этот успех титулом.



"Думаю, титул — это то, чего хотят наши фанаты. Мы были так близки в прошлом году, набрав 97 очков, и в любой другой год мы стали бы чемпионами".



"Однако клуб продолжает двигаться вперед, и я думаю, что для многих наших фанатов завоевание титула после триумфа в Лиге Чемпионов стало бы барометром успеха".



"У клуба есть много задач за пределами поля, но прежде всего мы должны обеспечить поддержку команде для завоевания трофеев. "Выигрывать трофеи" — это главные слова для наших фанатов, и мы должны дать им это", — цитирует Мура Sky Sports.