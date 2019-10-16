"Юнайтед" обдумывал покупку Неймара

"Манчестер Юнайтед" рассматривал вариант с приобретением Неймара, но отказался от этой идеи из-за неспортивного образа жизни нападающего ПСЖ.

Неймар выступает за ПСЖ после своего перехода из "Барселоны" в августе 2017. В последнее время игрок сборной Бразилии погряз в травмах и конфликтах с боссами французского клуба.



"Юнайтед" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе трансфер игрока такого масштаба, и "красные дьяволы" всерьез задумывались о покупке Неймара, утверждает The Athletic.



На приобретении Неймара настаивал исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд, который считал Неймара звездой истинно первой величины и который хотел обладать в составе минимум одним реальным претендентом на "Золотой мяч".



Однако на "Олд Траффорд" нашлись те, кто переубедил Вудворда. Большие сомнения у руководителей "дьяволов" вызвал образ жизни Неймара и отсутствие должной концентрации на футболе у 27-летнего нападающего.



Еще один фактор, почему "Юнайтед" так и не попытался купить Неймара, заключается в нежелании "дьяволов" иметь дело с отцом и агентом игрока Неймаром-старшим, который, как они считают, "одержим деньгами".