"Юнайтед" обдумывал покупку Неймара

Неймар "Манчестер Юнайтед" рассматривал вариант с приобретением Неймара, но отказался от этой идеи из-за неспортивного образа жизни нападающего ПСЖ.

Неймар выступает за ПСЖ после своего перехода из "Барселоны" в августе 2017. В последнее время игрок сборной Бразилии погряз в травмах и конфликтах с боссами французского клуба.

"Юнайтед" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе трансфер игрока такого масштаба, и "красные дьяволы" всерьез задумывались о покупке Неймара, утверждает The Athletic.

На приобретении Неймара настаивал исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд, который считал Неймара звездой истинно первой величины и который хотел обладать в составе минимум одним реальным претендентом на "Золотой мяч".

Однако на "Олд Траффорд" нашлись те, кто переубедил Вудворда. Большие сомнения у руководителей "дьяволов" вызвал образ жизни Неймара и отсутствие должной концентрации на футболе у 27-летнего нападающего.

Еще один фактор, почему "Юнайтед" так и не попытался купить Неймара, заключается в нежелании "дьяволов" иметь дело с отцом и агентом игрока Неймаром-старшим, который, как они считают, "одержим деньгами".


Метки Манчестер Юнайтед, Неймар, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 16.10.2019 14:18 # gjchancel
    Неймар все доказал, деньги важнее футбола. Выбирая ПСЖ он прекрасно знал на что идёт. Так что теперь пусть там корни пустить.

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  2. tursa 16.10.2019 14:15 # tursa
    уже 27 лет, как быстро время летит
    а он так и не стал обладателем зм

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  3. mancunia-planet 16.10.2019 14:01 # mancunia-planet
    Снова коммерция на разных петухах, Погба аут, Неймар ин.

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