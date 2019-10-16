Груич уверен, что у него есть будущее в "Ливерпуле"

Марко Груич Полузащитник Марко Груич уверен, что у него есть будущее в "Ливерпуле".

С момента своего перехода из "Црвены Звезды" за 5.1 млн. фунтов в январе 2016 Груич сыграл только 14 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.

Сейчас Марко второй сезон подряд проводит в "Герте" на правах аренды, однако клуб из Берлина 23-летний серб рассматривает только как трамплин.

"Влиться в состав "Ливерпуля" непросто. Я вижу себя в красной футболке, но я должен набраться больше опыта, прежде чем снова смогу надеть эту футболку".

"Я хочу улучшить свои физические кондиции и вывести свою концентрацию на более высокий уровень. Я хочу быть готовым для "Ливерпуля", чтобы у меня появились шансы пробиться в команду", — сообщил Груич Liverpool Echo.


Метки Герта, Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 13:40

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  1. tursa 16.10.2019 14:14 # tursa
    Милнер и Лаллана возможно аут, Шакира еще не понятно
    так что есть шанс попасть в обойму на след сезон

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