Полузащитник Марко Груич уверен, что у него есть будущее в "Ливерпуле".

С момента своего перехода из "Црвены Звезды" за 5.1 млн. фунтов в январе 2016 Груич сыграл только 14 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



Сейчас Марко второй сезон подряд проводит в "Герте" на правах аренды, однако клуб из Берлина 23-летний серб рассматривает только как трамплин.



"Влиться в состав "Ливерпуля" непросто. Я вижу себя в красной футболке, но я должен набраться больше опыта, прежде чем снова смогу надеть эту футболку".



"Я хочу улучшить свои физические кондиции и вывести свою концентрацию на более высокий уровень. Я хочу быть готовым для "Ливерпуля", чтобы у меня появились шансы пробиться в команду", — сообщил Груич Liverpool Echo.