Александер-Арнольд считает МЮ командой топ-уровня

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что воспринимает "Манчестер Юнайтед" как команду топ-уровня.

В ближайшее воскресенье возглавляющий Премьер-Лигу "Ливерпуль" совершит выезд на "Олд Траффорд" к "красным дьяволам", которые ужасно начали новый сезон и сейчас находятся всего в двух очках от зоны вылета.

Несмотря на все проблемы, которые испытывает "Юнайтед" в последнее время, Александер-Арнольд самым серьезным образом настраивается на предстоящий матч.

"Традиционно и исторически, "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" — это всегда матч огромной важности. Это один из крупнейших матчей в сезоне, а "Юнайтед" тоже является командой топ-уровня".

"Это всегда будет большой матч и большое событие, потому что обе команды так сильно хотят добиться победы", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 12:00

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  1. tursa 16.10.2019 12:18 # tursa
    забьет со штрафного как стиви

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  2. lovrentiy 16.10.2019 12:09 # lovrentiy
    Манки как и Ириски, готовы жопу рвать за победу.

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  3. alexomck 16.10.2019 12:07 # alexomck
    даж малолетний негр уже не считает МЮ грандом, скоро станут середняком, аки Челси.

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  4. vyrentz 16.10.2019 12:03 # vyrentz
    Нужно выходить и пиздить недобитый труп мю, нечего тут преувеличивать, соперник уже остывает

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