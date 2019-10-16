Александер-Арнольд считает МЮ командой топ-уровня

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что воспринимает "Манчестер Юнайтед" как команду топ-уровня.

В ближайшее воскресенье возглавляющий Премьер-Лигу "Ливерпуль" совершит выезд на "Олд Траффорд" к "красным дьяволам", которые ужасно начали новый сезон и сейчас находятся всего в двух очках от зоны вылета.



Несмотря на все проблемы, которые испытывает "Юнайтед" в последнее время, Александер-Арнольд самым серьезным образом настраивается на предстоящий матч.



"Традиционно и исторически, "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" — это всегда матч огромной важности. Это один из крупнейших матчей в сезоне, а "Юнайтед" тоже является командой топ-уровня".



"Это всегда будет большой матч и большое событие, потому что обе команды так сильно хотят добиться победы", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.