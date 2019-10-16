Агент: "Жоржиньо вернется в Италию, но не сразу"

Агент полузащитника "Челси" Жожиньо взял назад свои слова о готовности своего клиента вернуться в Серию.

На текущей неделе агент Жоао Сантос заявил, что Жоржиньо всегда будет открыт к возвращению в итальянский футбол.



Это заявление могло показаться удивительным, ведь Жоржиньо только освоился в "Челси" после непростого дебютного сезона и начал проявлять себя как лидер команды Фрэнка Лэмпарда.



Однако Сантос поспешил успокоить тот переполох, который сам же и создал. 27-летний полузащитник планирует вернуться в Серию А только в отдаленной перспективе.



"Он прибыл в Италию в возраст 15 лет. И хотя он играет в Англии, сердцем он итальянец".



"Его дела в "Челси" идут очень хорошо, он важный игрок для команды, второй капитан. Когда команда наделяет игрока этой огромной уверенностью в себе, это означает, что они планируют будущее вместе".



"Он вернется в Италию, но не сразу. Если бы такая возможность возникла, он бы подумал об этом, но не прямо сейчас", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.