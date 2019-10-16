"Ювентус" открыт к продаже Манджукича в "Юнайтед"

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи дал понять, что его клуб открыт к продаже нападающего Марио Манджукича в "Манчестер Юнайтед" в январе.

Как известно, укрепление позиции нападающего является приоритетом для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на ближайшее трансферное окно.



На "Олд Траффорд" сватают многих нападающих, но одной из наиболее реалистичных целей является именно Манджукич, который не сумел покинуть Турин минувшим летом и оказался в опале у наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри.



33-летний хорват не сыграл ни одного матча в этом сезоне Серии А, а на Лигу Чемпионов даже не был заявлен, и теперь "Ювентус" готов отпустить ветерана.



"Он слегка оказался на обочине, потому что мы вели переговоры в Катаре насчет его трансфера и хотели, чтобы это оставалось в тайне. Тот переход так и не случился, и теперь мы поговорим с ним и его агентами, чтобы найти лучшее решение", — сообщил Паратичи Tuttosport.



Тем временем, как утверждает Goal, "Юнайтед" будет готов приобрести Манджукича, только если Марио поумерит свои ожидания по зарплате. Сейчас ветеран получает в Турине около 185 тысяч фунтов в неделю, тогда как "дьяволы" готовы платить ему только половину от этого.