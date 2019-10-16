Хендерсон: "Если бы хоть один игрок захотел, мы бы ушли с поля"

Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что сборная Англии ушла бы с поля в матче с Болгарией, если бы этого захотел хотя бы один игрок.

В минувший понедельник англичане одержали победу 0:6 в Софии в рамках отбора к Евро-2020, однако главным событием этого матча стало расистское поведение местных болельщиков, из-за чего игра дважды прерывалась в первом тайме.

По словам Хендерсона, отвратительное поведение болгарских фанатов вдохновило сборную Англии на разгром. Ни Джордан, ни его партнеры не хотели, чтобы верх взяли расисты.

"Естественно, я не был рад ситуацией, в которой мы оказались. Это было неприятно, и этого не должно происходить в 2019 году. Это очень расстраивает".

"Я был зол. Это было отвратительно. Этого не должно происходить, и с этим нужно что-нибудь сделать. Думаю, парни держались выдающимся образом. Если был зол я, то и они точно".

"Думаю, мы сделали так, чтобы за нас говорила наша игра. Мы заставили их страдать — это то, чего мы хотели".

"Думаю, мы хорошо справились. Мы затронули эту проблему еще до приезда сюда на случай, если оно произойдет, и, к сожалению, оно произошло".

"Мы поговорили все вместе, и было принято решение продолжить игру. Потому что, если бы мы ушли с поля и остановили игру, то победу бы одержали они (расисты)".

"Несомненно, это сделает нас только сильнее. Мы оставались сплоченными и хорошо держались, а если бы хоть один игрок не хотел продолжать игру, мы бы ушли — без проблем. Однако каждый хотел продолжать играть, и мы позволил футболу говорить за нас", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, сборная Англии, сборная Болгарии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 09:00

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  1. liverfun 16.10.2019 09:59 # liverfun
    Мы затронули эту проблему еще до приезда сюда на случай, если оно произойдет, и, к сожалению, оно произошло

    Чтд, сами же и спровоцировали, а теперь удивляются, что на стадионе появилась небольшая группа недалеких, лучше б футбол обсуждали

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  2. elprimer 16.10.2019 09:29 # elprimer
    Наглосаксы не ушли с поля по одной причине, игра была по их сценарию. В Чехии обязательно ушли бэ в подтрибунное, за техническим поражением противника.

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  3. redevilsfun 16.10.2019 09:22 # redevilsfun
    фапл без ошибок и опечаток не фапл

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