Хендерсон: "Если бы хоть один игрок захотел, мы бы ушли с поля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что сборная Англии ушла бы с поля в матче с Болгарией, если бы этого захотел хотя бы один игрок.

В минувший понедельник англичане одержали победу 0:6 в Софии в рамках отбора к Евро-2020, однако главным событием этого матча стало расистское поведение местных болельщиков, из-за чего игра дважды прерывалась в первом тайме.



По словам Хендерсона, отвратительное поведение болгарских фанатов вдохновило сборную Англии на разгром. Ни Джордан, ни его партнеры не хотели, чтобы верх взяли расисты.



"Естественно, я не был рад ситуацией, в которой мы оказались. Это было неприятно, и этого не должно происходить в 2019 году. Это очень расстраивает".



"Я был зол. Это было отвратительно. Этого не должно происходить, и с этим нужно что-нибудь сделать. Думаю, парни держались выдающимся образом. Если был зол я, то и они точно".



"Думаю, мы сделали так, чтобы за нас говорила наша игра. Мы заставили их страдать — это то, чего мы хотели".



"Думаю, мы хорошо справились. Мы затронули эту проблему еще до приезда сюда на случай, если оно произойдет, и, к сожалению, оно произошло".



"Мы поговорили все вместе, и было принято решение продолжить игру. Потому что, если бы мы ушли с поля и остановили игру, то победу бы одержали они (расисты)".



"Несомненно, это сделает нас только сильнее. Мы оставались сплоченными и хорошо держались, а если бы хоть один игрок не хотел продолжать игру, мы бы ушли — без проблем. Однако каждый хотел продолжать играть, и мы позволил футболу говорить за нас", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.