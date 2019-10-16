Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса, обновив достижение по количеству результативных передач в течение одного сезона Премьер-Лиги среди защитников.

В прошлом сезоне 21-летний Александер-Арнольд добился огромного прогресса, помогая "красным" сражаться за титул Премьер-Лиги и сделав свой вклад в завоевание трофея Лиги Чемпионов.

За кампанию 2018/19 Трент 16 раз ассистировал партнерам по "Ливерпулю", включая 12 в рамках Премьер-Лиги, что и стало новым мировым рекордом.

Таким образом Александер-Арнольд вошел в издание Книги 2020 года, побив предыдущее достижение Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11), которые ассистировали по 11 раз за сезон Премьер-Лиги.

"Это честь для меня. Я всегда хочу ходить вперед и помогать команде создавать как можно больше моментов. Естественно, это заслуга парней, потому что именно они отправляют мяч в сетку. Футбол — командная игра, и без них этот рекорд не был бы возможен".

"Это момент невероятной гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, он продержится несколько лет", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 08:00

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  1. masta 16.10.2019 08:24 # masta
    Зато в номинации на лучшего молодого игрока нет. Странно

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  2. beatles-red 16.10.2019 08:21 # beatles-red
    Плюс 1000 долларов в карман положил за счет рекорда

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  3. van-dijk 16.10.2019 08:04 # van-dijk
    Топарик жуткий.

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