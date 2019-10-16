Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Трент Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса, обновив достижение по количеству результативных передач в течение одного сезона Премьер-Лиги среди защитников.
В прошлом сезоне 21-летний Александер-Арнольд добился огромного прогресса, помогая "красным" сражаться за титул Премьер-Лиги и сделав свой вклад в завоевание трофея Лиги Чемпионов.
За кампанию 2018/19 Трент 16 раз ассистировал партнерам по "Ливерпулю", включая 12 в рамках Премьер-Лиги, что и стало новым мировым рекордом.
Таким образом Александер-Арнольд вошел в издание Книги 2020 года, побив предыдущее достижение Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11), которые ассистировали по 11 раз за сезон Премьер-Лиги.
"Это честь для меня. Я всегда хочу ходить вперед и помогать команде создавать как можно больше моментов. Естественно, это заслуга парней, потому что именно они отправляют мяч в сетку. Футбол — командная игра, и без них этот рекорд не был бы возможен".
"Это момент невероятной гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, он продержится несколько лет", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.
16.10.2019 08:00
Просмотров: 527
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зато в номинации на лучшего молодого игрока нет. Странно
(ответить)
Плюс 1000 долларов в карман положил за счет рекорда
(ответить)
Топарик жуткий.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий