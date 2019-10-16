Юнгберг может сменить Эмери во главе "Арсенала"

В случае ухода Унаи Эмери главным тренером "Арсенала" может стать его ассистент Фредди Юнгберг.

В своем дебютном английском сезоне Эмери не смог вернуть "канониров" в Лигу Чемпионов. На финише подопечные Унаи одержали только две победы в семи матчах, не попав в топ-4 Премьер-Лиги и проиграв финал Лиги Европы.



В новой кампании дела "Арсенала" пока складываются неплохо. Прямо сейчас "канониры" занимают третье место в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы стартовали с двух убедительных побед.



Тем не менее, положение Эмери все равно выглядит довольно шатким. Если Унаи снова не сможет вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов, то едва ли получит новый контракт взамен того, что истекает в конце сезона.



Как утверждает The Athletic, в случае расставания с Эмери "Арсенал" может обратиться к Юнгбергу, который в прошлом сезоне тренировал команду U-23, а с этой кампании ассистирует Унаи.



Член "Непобедимых" из сезона 2003/04 обладает амбициями касательно самостоятельной тренерской карьеры и имеет отличную репутацию внутри клуба — как среди игроков, так и среди руководства.