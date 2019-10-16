Саутгейт: "Самое громкое заявление, что когда-либо делали в международном футболе"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда сделала самое громкое заявление о проблеме расизма за всю историю международного футбола.

Победа англичан со счетом 0:6 в Софии над сборной Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 в минувший понеделник обернулась громким международным скандалом из-за расистского поведения местных болельщиков.



По ходу матча рефери дважды останавливал игру, а будь на то воля англичан, игра могла бы закончиться досрочно. Саутгейт гордится тем, как его подопечные отреагировали на оскорбления в свой адрес.



"Я думаю, мы сделали наиболее громкое заявление, чем какая-либо команда делала когда-либо в международном футболе".



"Я понимаю — хотя игроки не понимают — что некоторым этого может быть недостаточно. Но я думаю, это была невозможная ситуация, потому что мы просто не имели возможности уберечь своих игроков, как они бы того хотели".



"Думаю, мы пытались сохранить достоинство в этой ситуации. Мы дважды заставляли остановить игру, чтобы каждый в Европе и мире обратил бы на это внимание и понял бы, что мы не готовы с этим мириться".



"Кроме того, громкое заявление игроки сделали своим футболом", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.