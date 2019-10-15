"Арсенал" купил бы Гризманна, если бы попал в Лигу Чемпионов в 2017 году

Невыход "Арсенала" в Лигу Чемпионов по итогам сезона 2016/17 стоил лондонскому клубу трансфера нападающего Антуана Гризманна.

В том сезоне, предпоследнем под руководством Арсена Венгера, "канониры" выиграли все пять последних матчей, но этого оказалось недостаточно для попадания в топ-4 Премьер-Лиги.



Тогда "Арсенал" финишировал только пятым, на одно очко отстав от "Ливерпуля". Непопадание в Лигу Чемпионов сильно ударило по привлекательности клуба для потенциальных новичков, о чем рассказал, пожалуй, наиболее авторитетный инсайдер "канониров" в английской прессе Дэвид Орнстейн.



"Мне было сказано, что, если бы "Арсенал" квалифицировался в Лигу Чемпионов в 2017 году, они бы купили Антуана Гризманна. Однако первое за 20 лет непопадание в Лигу Чемпионов положило конец их надеждам осуществить этот трансфер", — сообщил Орнстейн в сессии вопросов и ответов The Athletic.



В итоге Гризманн, соотечественник Венгера, так и не ушел из "Атлетико" тем летом. Антуан отыграл в Мадриде еще два сезона, прежде чем в июле 2019 отправиться в "Барселону".