Матип, Алиссон и Салах будут готовы к "Юнайтед"

Жоэль Матип Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип решил свои проблемы со здоровьем и будет готов сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, как и двое его партнеров по команде.

На старте нового сезона 28-летний Матип выглядел даже ярче своего звездного партнера по центру обороны Виргила Ван Дейка, а в прошлом месяце был награжден новым контрактом.

Однако в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября Жоэль получил ушиб ноги, что не позволило ему сыграть против "Ред Булл" и "Лестера".

К счастью для "Ливерпуля", повреждение Матипа оказалось несерьезным, и во вторник камерунский защитник приступил к тренировкам с полной нагрузкой.

Во вторник занимался в общей группе и голкипер Алиссон. Он, как утверждает Daily Mirror, совершенно точно выйдет в стартовом составе мерсисайдцев на матч против "Юнайтед".

Еще одна новость из стана "Ливерпуля" касается нападающего Мохамеда Салаха, который получил травму лодыжки в столкновении с полузащитником "Лестера" Хамзой Чоудури перед международным перерывом и потому не был вызван в сборную Египта.

Салах уже восстановился и теперь занимается по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальные кондиции к выезду в Манчестер. Мохамед, как ожидается, тоже появится с первых минут.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Матип, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 22:00

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  1. alexomck 15.10.2019 22:30 # alexomck
    забавно, если против этих днищ первые очки потеряют.

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  2. lfc-krr 15.10.2019 22:24 # lfc-krr
    Левая пенка для мю и
    Бомболейоооо...

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  3. pointer 15.10.2019 22:24 # pointer
    Кто составлял расписание матчей хуесосы. Второй тур подряд мю играет в воскресенье в 18.30. И опять я не посмотрю.

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  4. frisby 15.10.2019 22:23 # frisby
    отлично. похороните нахуй эту помойку 0:5 вместе с норвежским трудовиком.

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  5. van-dijk 15.10.2019 22:13 # van-dijk
    Ну это похороны.

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  6. steveg8 15.10.2019 22:08 # steveg8
    Норм.

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  7. iskander8sg 15.10.2019 22:08 # iskander8sg
    Вот и хорошо)

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  8. dom1no 15.10.2019 22:04 # dom1no
    ну это тупо ноль шансов для мэю,матипкен опять забитонирует с ван диком,а алиса еще и цепью обвяжет.

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