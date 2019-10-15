Матип, Алиссон и Салах будут готовы к "Юнайтед"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип решил свои проблемы со здоровьем и будет готов сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, как и двое его партнеров по команде.

На старте нового сезона 28-летний Матип выглядел даже ярче своего звездного партнера по центру обороны Виргила Ван Дейка, а в прошлом месяце был награжден новым контрактом.



Однако в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября Жоэль получил ушиб ноги, что не позволило ему сыграть против "Ред Булл" и "Лестера".



К счастью для "Ливерпуля", повреждение Матипа оказалось несерьезным, и во вторник камерунский защитник приступил к тренировкам с полной нагрузкой.



Во вторник занимался в общей группе и голкипер Алиссон. Он, как утверждает Daily Mirror, совершенно точно выйдет в стартовом составе мерсисайдцев на матч против "Юнайтед".



Еще одна новость из стана "Ливерпуля" касается нападающего Мохамеда Салаха, который получил травму лодыжки в столкновении с полузащитником "Лестера" Хамзой Чоудури перед международным перерывом и потому не был вызван в сборную Египта.



Салах уже восстановился и теперь занимается по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальные кондиции к выезду в Манчестер. Мохамед, как ожидается, тоже появится с первых минут.