Матип, Алиссон и Салах будут готовы к "Юнайтед"
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип решил свои проблемы со здоровьем и будет готов сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, как и двое его партнеров по команде.
На старте нового сезона 28-летний Матип выглядел даже ярче своего звездного партнера по центру обороны Виргила Ван Дейка, а в прошлом месяце был награжден новым контрактом.
Однако в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября Жоэль получил ушиб ноги, что не позволило ему сыграть против "Ред Булл" и "Лестера".
К счастью для "Ливерпуля", повреждение Матипа оказалось несерьезным, и во вторник камерунский защитник приступил к тренировкам с полной нагрузкой.
Во вторник занимался в общей группе и голкипер Алиссон. Он, как утверждает Daily Mirror, совершенно точно выйдет в стартовом составе мерсисайдцев на матч против "Юнайтед".
Еще одна новость из стана "Ливерпуля" касается нападающего Мохамеда Салаха, который получил травму лодыжки в столкновении с полузащитником "Лестера" Хамзой Чоудури перед международным перерывом и потому не был вызван в сборную Египта.
Салах уже восстановился и теперь занимается по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальные кондиции к выезду в Манчестер. Мохамед, как ожидается, тоже появится с первых минут.
15.10.2019 22:00
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забавно, если против этих днищ первые очки потеряют.
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Левая пенка для мю и
Бомболейоооо...
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Кто составлял расписание матчей хуесосы. Второй тур подряд мю играет в воскресенье в 18.30. И опять я не посмотрю.
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отлично. похороните нахуй эту помойку 0:5 вместе с норвежским трудовиком.
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Ну это похороны.
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Норм.
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Вот и хорошо)
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ну это тупо ноль шансов для мэю,матипкен опять забитонирует с ван диком,а алиса еще и цепью обвяжет.
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