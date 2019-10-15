После отборочного матча к Евро-2020 в Софии накануне вечером УЕФА предъявил обвинения Болгарии и Англии.

Претензии УЕФА к принимающей стороне касаются четырех пунктов: насчет расистского поведения фанатов, насчет метания посторонних предметов, насчет создания помех при исполнении национального гимна, насчет демонстрации видеоповторов на большом табло.



Английская FA в свою очередь допустила два нарушения, тоже позволив своим фанатам испортить исполнение гимна соперника, а также взяв недостаточное количество стюардов на этот выезд.



УЕФА отдельно подчеркивает, что не ставит временных рамок по избранию меры наказания. Расистское поведение болгарских фанатов вызвало большой резонанс в Европе, и теперь футбольные чиновники собираются самым тщательным образом разобраться в произошедшем.