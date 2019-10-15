УЕФА предъявил обвинения Болгарии и Англии
После отборочного матча к Евро-2020 в Софии накануне вечером УЕФА предъявил обвинения Болгарии и Англии.
Претензии УЕФА к принимающей стороне касаются четырех пунктов: насчет расистского поведения фанатов, насчет метания посторонних предметов, насчет создания помех при исполнении национального гимна, насчет демонстрации видеоповторов на большом табло.
Английская FA в свою очередь допустила два нарушения, тоже позволив своим фанатам испортить исполнение гимна соперника, а также взяв недостаточное количество стюардов на этот выезд.
УЕФА отдельно подчеркивает, что не ставит временных рамок по избранию меры наказания. Расистское поведение болгарских фанатов вызвало большой резонанс в Европе, и теперь футбольные чиновники собираются самым тщательным образом разобраться в произошедшем.
15.10.2019 21:00
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Последние комментарии:
Да эти болгары не нравятся мне...одним словом румыны!
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Принять самые жёсткие меры.
Лица этих выродков прокрутить по ТВ по всему миру.
Пусть вся Болгария знает, что по пятидесяти недоноскам будут судить о всей стране.
Лишить болгарские клубы даже права на участие в квалификациях, а при повторении истории исключить сборную из следующего отбора.
Пока не будет принято самых суровых мер такое поведение будет и дальше продолжаться.
В Англии этот вопрос стоит очень остро, но почему то в той же развитой Италии до сих пор случаются оскорбления фанатов в адрес темнокожих игроков.
Я очень молюсь, чтобы такого не случилось на матчах Астаны или сборной Казахстана. Потом о нас и думают как о дикарях, которые до сих пор живут в юртах посреди степей и катаются на лошадях.
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Say no to rasismus! Никакая реклама не помогает.
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Убрать понятие футбола в Болгарии
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Диск болгарам
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