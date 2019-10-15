"Сити" не купит Диаша или Кулибали в январе

"Манчестер Сити" не будет покупать Рубена Диаша из "Бенфики", Калиду Кулибали из "Наполи" или какого-либо другого центрального защитника в январе.

На старте нового сезона "горожане" испытывают колоссальные проблемы в линии обороны. Не сумев найти замену Венсану Компани минувшим летом, затем "Сити" потерял с травмами Джона Стоунса и Эмерика Лапорта.



На днях экс-игрок "Ливерпуля" Джон Олдридж выразил уверенность, что в зимнее трансферное окно "Сити" потратит до 100 миллионов фунтов на укрепление проблемной позиции.



На "Этихад" активно сватают Диаша, Кулибали и других центральных защитников, однако Manchester Evening News удалось выяснить, что у чемпионов Премьер-Лиги нет соответствующих планов на январь.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассматривает эту ситуацию как вызов для себя и надеется найти решение за счет внутренних резервов. "Сити" по-прежнему обладает юными Эриком Гарсией и Тэйлоров Харвуд-Беллисом, которые могут сыграть в центре обороны.