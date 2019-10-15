Патрик Виейра хочет тренировать "Арсенал"

Патрик Виейра Наставник "Ниццы" Патрик Виейра признался, что хотел бы однажды возглавить "Арсенал".

В период выступлений за "канониров" Виейра заработал репутацию легенды. Патрик завоевал три титула Премьер-Лиги с "Арсеналом", в том числе один в составе "Непобедимых" в сезоне 2003/04.

Сейчас Виейра делает свои первые шаги на тренерском поприще — "Ницца" стала для него первой работой как для самостоятельного специалиста в Европе. Однако Патрик не скрывает, что его амбиции простираются гораздо дальше..

"Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Да, как и в случае с игроками, мы тоже стремимся к самому высокому уровню".

"Но я могу достичь очень высокого уровня и с "Ниццей", если мы будем стремиться к успеху и последовательно делать свою работу".

"Но это правда, что мы делаем эту работу, я делаю эту работу, чтобы однажды быть тренером команды, которая участвует в Лиге Чемпионов или на Чемпионате Мира", — сообщил Виейра RMC Sport.


Метки Арсенал, Виейра, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 19:00

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  1. scouser2005 15.10.2019 19:33 # scouser2005
    А почему бы не ДА... Вперед Патрик, заткни в жопу все расистов.

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  2. kler 15.10.2019 19:03 # kler
    Арсенал
    Самый высокой уровень
    Понятно

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