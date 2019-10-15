Патрик Виейра хочет тренировать "Арсенал"

Наставник "Ниццы" Патрик Виейра признался, что хотел бы однажды возглавить "Арсенал".

В период выступлений за "канониров" Виейра заработал репутацию легенды. Патрик завоевал три титула Премьер-Лиги с "Арсеналом", в том числе один в составе "Непобедимых" в сезоне 2003/04.



Сейчас Виейра делает свои первые шаги на тренерском поприще — "Ницца" стала для него первой работой как для самостоятельного специалиста в Европе. Однако Патрик не скрывает, что его амбиции простираются гораздо дальше..



"Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Да, как и в случае с игроками, мы тоже стремимся к самому высокому уровню".



"Но я могу достичь очень высокого уровня и с "Ниццей", если мы будем стремиться к успеху и последовательно делать свою работу".



"Но это правда, что мы делаем эту работу, я делаю эту работу, чтобы однажды быть тренером команды, которая участвует в Лиге Чемпионов или на Чемпионате Мира", — сообщил Виейра RMC Sport.