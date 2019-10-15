Алексис Санчес вывихнул лодыжку

У нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, который этот сезон проводит в аренде в "Интере", диагностировали вывих лодыжки и повреждение сухожилия.

После разочаровывающих 18 месяцев на "Олд Траффорд" Санчес отправился реанимировать свою карьеру в "Интер". Ради этого "красные дьяволы" даже согласились субсидировать большую часть зарплаты Алексиса.



Однако Санчес успел отметиться всего одним появлением в стартовом составе команды Антонио Конте в рамках Серии А, прежде чем снова угодил в лазарет.



В минувшую субботу Алексис получил серьезную травму в матче за сборную Чили против Колумбии в Аликанте. Сегодня "Интер" официально подтвердил характер повреждения, отметив, что теперь решается вопрос об операции.



Даже если 30-летний чилиец избежит хирургического вмешательства, то все равно пропустит около трех месяцев, сообщает Manchester Evening News. На футбольное поле Санчес вернется уже после Нового года.



Травма Санчеса станет неприятной новостью для "дьяволов", которые с помощью аренды надеялись привести своего самого высокооплачиваемого игрока в форму, чтобы затем продать.



Добавим, что этот сезон Санчес тоже начинал травмированным, повредив заднюю поверхность бедра на заключительном для сборной Чили матче на Кубке Америки.