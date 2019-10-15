Глава Федерации футбола Болгарии ушел в отставку после расистского скандала

Сборная Англии Президент Федерации футбола Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку после скандала, разгоревшегося во время матча сборной Англии в Софии.

Накануне вечером англичане вплотную приблизились к выходу на Евро-2020, отпраздновав победу 0:6 в гостях у болгар. Однако этот матч был омрачен отвратительным поведением болельщиков домашней команды.

Фанаты сборной Болгарии выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков "трех львов", из-за чего матч даже был на время приостановлен.

Уже сейчас можно говорить, что у Федерации футбола Болгарии будут большие проблемы, особенно учитывая тот факт, что ранее в этом сезоне УЕФА уже наказывал организацию за расистское поведение ее фанатов.

Этот громкий международный скандал привел к тому, что ранее в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Михайлова, бывшего голкипера, уйти в отставку, и спустя считанные часы Борислав с позором покинул свой пост.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Болгарии

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1551

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 15.10.2019 17:45 # chelsea88
    Юрий Бойка Борисов

    (ответить)

  2. sellman 15.10.2019 17:41 # sellman
    Не понимаю, почему этих англов никто не поставит на место?
    Одна из самых расистских наций в Европе будет подобную куету исполнять? ДО сих пор людей могут из метро вытолкнуть за цвет кожи, а они "собираются уходить с поля" в случае расизма.

    Сук, Бернарду Силва открыто в Инсте пишет, что Менди в черном костюме "пропал", где санкции?

    Англичане - расистские капиталистические мрази

    (ответить)

  3. moneymaker 15.10.2019 17:40 # moneymaker
    Похуй)

    (ответить)

  4. wilegend 15.10.2019 17:34 # wilegend
    хотели легкие 3 очка, не повезло, не фартануло

    (ответить)

  5. bes-ter 15.10.2019 17:33 # bes-ter
    Бедный мужик(

    (ответить)

  6. mixmaster 15.10.2019 17:04 # mixmaster
    что ж теперь и негров неграми называть нельзя?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: