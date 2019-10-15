Глава Федерации футбола Болгарии ушел в отставку после расистского скандала
Президент Федерации футбола Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку после скандала, разгоревшегося во время матча сборной Англии в Софии.
Накануне вечером англичане вплотную приблизились к выходу на Евро-2020, отпраздновав победу 0:6 в гостях у болгар. Однако этот матч был омрачен отвратительным поведением болельщиков домашней команды.
Фанаты сборной Болгарии выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков "трех львов", из-за чего матч даже был на время приостановлен.
Уже сейчас можно говорить, что у Федерации футбола Болгарии будут большие проблемы, особенно учитывая тот факт, что ранее в этом сезоне УЕФА уже наказывал организацию за расистское поведение ее фанатов.
Этот громкий международный скандал привел к тому, что ранее в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Михайлова, бывшего голкипера, уйти в отставку, и спустя считанные часы Борислав с позором покинул свой пост.
15.10.2019 17:00
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Последние комментарии:
Юрий Бойка Борисов
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Не понимаю, почему этих англов никто не поставит на место?
Одна из самых расистских наций в Европе будет подобную куету исполнять? ДО сих пор людей могут из метро вытолкнуть за цвет кожи, а они "собираются уходить с поля" в случае расизма.
Сук, Бернарду Силва открыто в Инсте пишет, что Менди в черном костюме "пропал", где санкции?
Англичане - расистские капиталистические мрази
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Похуй)
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хотели легкие 3 очка, не повезло, не фартануло
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Бедный мужик(
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что ж теперь и негров неграми называть нельзя?
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