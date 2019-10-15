Глава Федерации футбола Болгарии ушел в отставку после расистского скандала

Президент Федерации футбола Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку после скандала, разгоревшегося во время матча сборной Англии в Софии.

Накануне вечером англичане вплотную приблизились к выходу на Евро-2020, отпраздновав победу 0:6 в гостях у болгар. Однако этот матч был омрачен отвратительным поведением болельщиков домашней команды.



Фанаты сборной Болгарии выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков "трех львов", из-за чего матч даже был на время приостановлен.



Уже сейчас можно говорить, что у Федерации футбола Болгарии будут большие проблемы, особенно учитывая тот факт, что ранее в этом сезоне УЕФА уже наказывал организацию за расистское поведение ее фанатов.



Этот громкий международный скандал привел к тому, что ранее в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Михайлова, бывшего голкипера, уйти в отставку, и спустя считанные часы Борислав с позором покинул свой пост.