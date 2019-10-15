Милнер надеется, что "Лидс" вернется в Премьер-Лигу

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер выразил надежду, что его бывший клуб "Лидс", наконец, выйдет в Премьер-Лигу.

Этот сезон — 10-й подряд для "Лидса" на уровне Чемпионшипа, а также 16-й подряд за пределами Премьер-Лиги.



В 2004 году "белые" вылетали из высшего дивизиона с ворохом финансовых и управленческих проблем, и последствия этого до сих пор ощущаются на "Элланд Роуд".



После 11 туров нового сезона "Лидс" занимает пятую позицию в Чемпионшипе, находясь в двух очках от вершины, и Милнер надеется, что горячо им любимый клуб, наконец, повысится в классе.



"Вылет "Лидса" из Премьер-Лиги — это был ужасный момент. Наверное, один из худших моментов в моей карьере".



"Это понятно, ведь речь о команде, которую ты поддерживал всю свою жизнь и которая стала твоей первой командой. Там было много всего, включая проблемы за пределами поля и финансовые проблемы".



"Будучи молодым игроком, ты должен быстро взрослеть, но я чувствовал себя хорошо защищенным клубом и опытными игрокам в то время. У клуба была невероятная поддержка. Это особенный клуб".



"Думаю, я предвзят, но большинство людей согласятся со мной, что место этого клуба — в Премьер-Лиге, и это не подлежит сомнению", — цитирует Милнера Daily Star.