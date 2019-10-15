Милнер надеется, что "Лидс" вернется в Премьер-Лигу

Джеймс Милнер и Алан Смит Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер выразил надежду, что его бывший клуб "Лидс", наконец, выйдет в Премьер-Лигу.

Этот сезон — 10-й подряд для "Лидса" на уровне Чемпионшипа, а также 16-й подряд за пределами Премьер-Лиги.

В 2004 году "белые" вылетали из высшего дивизиона с ворохом финансовых и управленческих проблем, и последствия этого до сих пор ощущаются на "Элланд Роуд".

После 11 туров нового сезона "Лидс" занимает пятую позицию в Чемпионшипе, находясь в двух очках от вершины, и Милнер надеется, что горячо им любимый клуб, наконец, повысится в классе.

"Вылет "Лидса" из Премьер-Лиги — это был ужасный момент. Наверное, один из худших моментов в моей карьере".

"Это понятно, ведь речь о команде, которую ты поддерживал всю свою жизнь и которая стала твоей первой командой. Там было много всего, включая проблемы за пределами поля и финансовые проблемы".

"Будучи молодым игроком, ты должен быстро взрослеть, но я чувствовал себя хорошо защищенным клубом и опытными игрокам в то время. У клуба была невероятная поддержка. Это особенный клуб".

"Думаю, я предвзят, но большинство людей согласятся со мной, что место этого клуба — в Премьер-Лиге, и это не подлежит сомнению", — цитирует Милнера Daily Star.


Метки Ливерпуль, Лидс, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 530

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 15.10.2019 16:55 # danilych89
    может, и сумеют выйти в АПЛ в этом сезоне. а вот то, что "Стоук" сейчас на последнем месте, для меня немного неожиданно. будет прикол, если они в Лигу 1 вылетят..

    (ответить)

  2. ask 15.10.2019 16:14 # ask
    Лидс и Ноттингем должны быть в АПЛ

    (ответить)

  3. ian 15.10.2019 16:11 # ian
    Ого, молодой Алан Смит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: