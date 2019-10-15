Ван дер Сар мог перейти в "Ливерпуль"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль".

Ван дер Сар с большим успехом защищал ворота "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, за это время выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



До переезда на "Олд Траффорд" голландский голкипер провел четыре сезона в "Фулхэме", но его первым английским клубом могли стать не "дачники".



"У меня было два варианта в то время (в 2001 году), и я мог отправиться в "Ливерпуль" или дортмундскую "Боруссию". Оба клуба немного колебались, поэтому в конце концов я выбрал "Фулхэм", — сообщил Ван дер Сар T-Online.