Ван дер Сар мог перейти в "Ливерпуль"

Эдвин Ван дер Сар и Дирк Кейт Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль".

Ван дер Сар с большим успехом защищал ворота "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, за это время выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.

До переезда на "Олд Траффорд" голландский голкипер провел четыре сезона в "Фулхэме", но его первым английским клубом могли стать не "дачники".

"У меня было два варианта в то время (в 2001 году), и я мог отправиться в "Ливерпуль" или дортмундскую "Боруссию". Оба клуба немного колебались, поэтому в конце концов я выбрал "Фулхэм", — сообщил Ван дер Сар T-Online.


Метки Ван дер Сар, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 15:00

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  1. pavlix76 15.10.2019 16:54 # pavlix76
    Ой, как интересно! Каждый день кто-то что-то может или мог. Давай про всех писать.

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  2. scouser2005 15.10.2019 15:46 # scouser2005
    Не перешел и не перешел. История не знает сослогательного..

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  3. tigerpool 15.10.2019 15:16 # tigerpool
    Ну и правильно сделал, что не перешел. Перешел бы, не был бы так успешен.

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  4. redstyle 15.10.2019 15:10 # redstyle
    Началось подлизывание скамеров

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  5. mancunia-planet 15.10.2019 15:08 # mancunia-planet
    Если бы да кабы. Фулхем тож норм, отличная часть английской карьеры.

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  6. recyjoed 15.10.2019 15:08 # recyjoed
    повезло. Рейна был лучше.

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