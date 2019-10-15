Ван дер Сар мог перейти в "Ливерпуль"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль".
Ван дер Сар с большим успехом защищал ворота "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, за это время выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.
До переезда на "Олд Траффорд" голландский голкипер провел четыре сезона в "Фулхэме", но его первым английским клубом могли стать не "дачники".
"У меня было два варианта в то время (в 2001 году), и я мог отправиться в "Ливерпуль" или дортмундскую "Боруссию". Оба клуба немного колебались, поэтому в конце концов я выбрал "Фулхэм", — сообщил Ван дер Сар T-Online.
15.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
Ой, как интересно! Каждый день кто-то что-то может или мог. Давай про всех писать.
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Не перешел и не перешел. История не знает сослогательного..
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Ну и правильно сделал, что не перешел. Перешел бы, не был бы так успешен.
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Началось подлизывание скамеров
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Если бы да кабы. Фулхем тож норм, отличная часть английской карьеры.
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повезло. Рейна был лучше.
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