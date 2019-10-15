"Юнайтед" сообщил Сульшеру, что не будет переплачивать в январе

"Манчестер Юнайтед" предупредил своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, что не будет переплачивать за игроков во время зимнего трансферного окна.

Сульшер оказался под колоссальным давлением, выиграв только два из первых восьми матчей нового сезона Премьер-Лиги. Те проблемы, которые испытывают "красные дьяволы", часто связывают со слабостью состава.



Даже сам Оле Гуннар признал, что его приоритетом является покупка нападающего. Вполне очевидно, что "Юнайтед" не помешал бы и центральный полузащитник.



Как стало известно ESPN от своих источников, "Юнайтед" готов финансово поддержать Сульшера в зимнее трансферное окно, но боссы клуба заранее предупредили норвежского тренера, что готовы покупать игроков только по рыночной стоимости.



Учитывая это решение руководства "дьяволов", Сульшеру едва ли удастся переманить в январе игроков вроде Деклана Райса из "Вест Хэма" или Джеймса Мэддисона из "Лестера". Больших покупок Оле Гуннару придется подождать до лета, если он, конечно, остается на своем посту к тому времени.



Что касается Ивана Ракитича из "Барселоны", то его переход в "Юнайтед" маловероятен по семейным причинам, утверждает ESPN.