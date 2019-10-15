Среди претендентов на Golden Boy осталось четверо игроков из Премьер-Лиги

Маттео Гендузи Четверо выступающих в Премьер-Лиге игроков вошли в финальный шорт-лист из 20 имен на награду Golden Boy.

Как известно, престижная награда Golden Boy ежегодно вручается итальянским журналом Tuttosport лучшему молодому игроку в возрасте не старше 21 года.

Tuttosport последовательно сокращал список претендентов на приз, и теперь здесь осталось только 20 футболистов, включая Маттео Гендузи из "Арсенала", Фила Фодена из "Манчестер Сити", Мейсона Маунта из "Челси" и Мойзе Кина из "Эвертона".

Также в списке значится английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а фаворитом по-прежнему считается Жоау Фелиш из "Атлетико".

Обладатель награды Golden Boy-2019 будет объявлен 16 декабря в Турине.

Претенденты на награду Golden Boy

Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Ансу Фати ("Барселона"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Эрлинг Бреут Холанд ("Ред Булл"), Кай Хаверц ("Байер"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Андрей Лунин ("Вальядолид"), Дониэлл Мален (ПСВ), Мейсон Маунт ("Челси"), Родриго ("Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Ферран Торрес ("Валенсия"), Винисиус ("Реал"), Николо Дзаньоло ("Рома").


Метки Golden Boy, награды

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2752

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Последние комментарии:




  1. frisby 15.10.2019 14:39 # frisby
    однозначно Фелиш

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  2. arsfunars 15.10.2019 14:30 # arsfunars
    Санчо возьмет

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  3. snapshot86 15.10.2019 14:25 # snapshot86
    Гендузи тащит

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  4. sisyazavr 15.10.2019 13:45 # sisyazavr
    Абрахэму в 2020

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  5. easports 15.10.2019 13:44 # easports
    Надо давать за пропорцию: количество сыгранных минут / полезные действия.

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  6. chebrec 15.10.2019 13:36 # chebrec
    Феликсу щас на слуху он

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  7. gunner-rogan-kh 15.10.2019 13:32 # gunner-rogan-kh
    Фелиш вчера был сожран на Олимпийском

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  8. lampard78 15.10.2019 13:29 # lampard78
    Очередной бестолковый список очередной бессмысленной премии. Кстати, в апл молодёжи сейчас на целый такой список наберётся, но при этом вместо кучи толковых ребят тут вообще бестолковый Мойзе Кин из Эве, который пока что вообще ничем не запомнился. Шляпа, короче, очередная. Просто политика.

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  9. ono 15.10.2019 13:09 # ono
    Арнольд во взрослых топах

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  10. d7 15.10.2019 13:06 # d7
    трое или четверо что в списке Маунт делает тогда??? не фан Ливера но Трента нет и это пздц полный!!!

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  11. oscar-freire 15.10.2019 13:06 # oscar-freire
    Мейсон Маунт... Челси уже не Премьер Лига?

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  12. naby-keita 15.10.2019 13:03 # naby-keita
    Трент Александер Арнольд? Нет, не слышал))

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  13. antiterror 15.10.2019 13:03 # antiterror
    Сплошные ноунеймы.

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