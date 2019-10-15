Среди претендентов на Golden Boy осталось четверо игроков из Премьер-Лиги

Четверо выступающих в Премьер-Лиге игроков вошли в финальный шорт-лист из 20 имен на награду Golden Boy.

Как известно, престижная награда Golden Boy ежегодно вручается итальянским журналом Tuttosport лучшему молодому игроку в возрасте не старше 21 года.



Tuttosport последовательно сокращал список претендентов на приз, и теперь здесь осталось только 20 футболистов, включая Маттео Гендузи из "Арсенала", Фила Фодена из "Манчестер Сити", Мейсона Маунта из "Челси" и Мойзе Кина из "Эвертона".



Также в списке значится английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а фаворитом по-прежнему считается Жоау Фелиш из "Атлетико".



Обладатель награды Golden Boy-2019 будет объявлен 16 декабря в Турине.



Претенденты на награду Golden Boy



Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Ансу Фати ("Барселона"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Эрлинг Бреут Холанд ("Ред Булл"), Кай Хаверц ("Байер"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Андрей Лунин ("Вальядолид"), Дониэлл Мален (ПСВ), Мейсон Маунт ("Челси"), Родриго ("Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Ферран Торрес ("Валенсия"), Винисиус ("Реал"), Николо Дзаньоло ("Рома").