Среди претендентов на Golden Boy осталось четверо игроков из Премьер-Лиги
Четверо выступающих в Премьер-Лиге игроков вошли в финальный шорт-лист из 20 имен на награду Golden Boy.
Как известно, престижная награда Golden Boy ежегодно вручается итальянским журналом Tuttosport лучшему молодому игроку в возрасте не старше 21 года.
Tuttosport последовательно сокращал список претендентов на приз, и теперь здесь осталось только 20 футболистов, включая Маттео Гендузи из "Арсенала", Фила Фодена из "Манчестер Сити", Мейсона Маунта из "Челси" и Мойзе Кина из "Эвертона".
Также в списке значится английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а фаворитом по-прежнему считается Жоау Фелиш из "Атлетико".
Обладатель награды Golden Boy-2019 будет объявлен 16 декабря в Турине.
Претенденты на награду Golden Boy
Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Ансу Фати ("Барселона"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Эрлинг Бреут Холанд ("Ред Булл"), Кай Хаверц ("Байер"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Андрей Лунин ("Вальядолид"), Дониэлл Мален (ПСВ), Мейсон Маунт ("Челси"), Родриго ("Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Ферран Торрес ("Валенсия"), Винисиус ("Реал"), Николо Дзаньоло ("Рома").
15.10.2019 13:00
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Последние комментарии:
однозначно Фелиш
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Санчо возьмет
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Гендузи тащит
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Абрахэму в 2020
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Надо давать за пропорцию: количество сыгранных минут / полезные действия.
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Феликсу щас на слуху он
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Фелиш вчера был сожран на Олимпийском
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Очередной бестолковый список очередной бессмысленной премии. Кстати, в апл молодёжи сейчас на целый такой список наберётся, но при этом вместо кучи толковых ребят тут вообще бестолковый Мойзе Кин из Эве, который пока что вообще ничем не запомнился. Шляпа, короче, очередная. Просто политика.
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Арнольд во взрослых топах
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трое или четверо что в списке Маунт делает тогда??? не фан Ливера но Трента нет и это пздц полный!!!
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Мейсон Маунт... Челси уже не Премьер Лига?
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Трент Александер Арнольд? Нет, не слышал))
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Сплошные ноунеймы.
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