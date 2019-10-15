Линделеф: "Сульшеру ничего не угрожает"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф не верит, что главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру грозит увольнение.

Под руководством Сульшера "красные дьяволы" выдали свой худший старт сезона за последние 30 лет и сейчас занимают только 12-ю позицию в Премьер-Лиги, за восемь туров отпустив лидирующий "Ливерпуль" уже на 15 очков.



Тем не менее, Линделеф доволен сотрудничеством с Сульшером и верит, что норвежский специалист сохраняет поддержку боссов клуба.



"Он очень хорош. Он тот тренер, с которым ты можешь поговорить и все обсудить. Он знает, когда нужно быть жестким, а когда не нужно".



"Он сам выступал за этот клуб как игрок, и поэтому он знает, что нужно для достижения успеха. Он сохраняет контроль над ситуацией".



"Ты привыкаешь к критике. Когда ты в "Юнайтед", уровень критики гораздо выше. Здесь люди внимательнее следят за тобой, и об этом клубе пишут больше, чем о каком-либо другом".



"Для него здесь, наверное, нет ничего нового — он сам играл здесь, хотя тогда дела клуба шли немного лучше. Однако он знает, что значит быть игроком "Юнайтед" и под каким давлением мы находимся".



"Ему, наверное, ничего не угрожает", — сообщил Линделеф Expressen.