Данни Миллс составил совместную сборную МЮ и "Ливерпуля"

Манчестер Юнайтед против Ливерпуля Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс составил символическую сборную "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

После окончания этого международного перерыва поклонников английского футбола ожидает захватывающий поединок между двумя самыми титулованными клубами страны.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", как и большинства других больших матчей, издание Sky Sports составило совместную сборную обеих команд.

Эксперт Sky Sports Данни Миллс собрал эту символическую сборную... исключительно из игроков "Ливерпуля", решив, что команда Юргена Клоппа превосходит "красных дьяволов" по всем позициям.

Совместная сборная МЮ и Ливерпуля от Данни Миллса


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Миллс

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1973

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Последние комментарии:




  1. contrario 15.10.2019 12:26 # contrario
    вместо Хонды Милнер.

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  2. lambert757 15.10.2019 12:13 # lambert757
    Я болельщик мю, но вынужден согласиться с ним. За исключением 2 позиций( магуайер и ван биссака я бы туда поставил)

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  3. chr1s8rown 15.10.2019 12:13 # chr1s8rown
    Все ж пкпа должен был попасть в x1

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  4. roberto-89 15.10.2019 12:06 # roberto-89
    уаахахахахаххахахаххах хахахахахаххах ехеххехехехехе охохоххохохохох ихихиххихих уихихихихиххихихихи манки горят жестко

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  5. roberto-89 15.10.2019 12:04 # roberto-89
    состав карателей блеать (с) Арчибальд !!!

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  6. redstyle 15.10.2019 12:01 # redstyle
    Осталось забрать 3 очка на Олд Туалете...

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  7. frisby 15.10.2019 12:00 # frisby
    АХАХАХАХА запускайте дырявого Kojan пусть про свой геморрой и 30 лет без АПЛ расскажет

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  8. lampard78 15.10.2019 11:57 # lampard78
    Не поспоришь, всё по делу.

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  9. kagawa 15.10.2019 11:57 # kagawa
    Ну такое. МЮ играет говняно в целом уже лет 6. И ни один игрок не может раскрыться в такой обстановке.

    И наоборот - в хорошей команде любой шлак будет в полтора раза лучше чем он есть.

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  10. improve 15.10.2019 11:48 # improve
    Огнетушитель дайте )))

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  11. makaku 15.10.2019 11:44 # makaku
    Ахахахаха
    скам!

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  12. moneymaker 15.10.2019 11:32 # moneymaker
    Ожидаемый рофл

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  13. naby-keita 15.10.2019 11:30 # naby-keita
    Адриана вместо Алиссона.

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  14. lfcynwa 15.10.2019 11:26 # lfcynwa
    Матип>Магир

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  15. tursa 15.10.2019 11:18 # tursa
    Ахахах
    Ну вообще по делу
    Даже покпа не прошел бы в старт клоппа

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  16. chebrec 15.10.2019 11:07 # chebrec
    Кутакбаш Данни Милс

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  17. ono 15.10.2019 11:03 # ono
    адекватно

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  18. quavo 15.10.2019 11:03 # quavo
    А кто это?

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  19. tigerpool 15.10.2019 11:01 # tigerpool
    Ну это реально сейчас так, не стоит гореть манкам из-за этого

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  20. naby-keita 15.10.2019 11:01 # naby-keita
    вуахаххаах

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