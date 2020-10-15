Данни Миллс составил совместную сборную МЮ и "Ливерпуля"

Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс составил символическую сборную "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

После окончания этого международного перерыва поклонников английского футбола ожидает захватывающий поединок между двумя самыми титулованными клубами страны.



В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", как и большинства других больших матчей, издание Sky Sports составило совместную сборную обеих команд.



Эксперт Sky Sports Данни Миллс собрал эту символическую сборную... исключительно из игроков "Ливерпуля", решив, что команда Юргена Клоппа превосходит "красных дьяволов" по всем позициям.



