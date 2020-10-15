Данни Миллс составил совместную сборную МЮ и "Ливерпуля"
Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс составил символическую сборную "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
После окончания этого международного перерыва поклонников английского футбола ожидает захватывающий поединок между двумя самыми титулованными клубами страны.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", как и большинства других больших матчей, издание Sky Sports составило совместную сборную обеих команд.
Эксперт Sky Sports Данни Миллс собрал эту символическую сборную... исключительно из игроков "Ливерпуля", решив, что команда Юргена Клоппа превосходит "красных дьяволов" по всем позициям.
15.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
вместо Хонды Милнер.
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Я болельщик мю, но вынужден согласиться с ним. За исключением 2 позиций( магуайер и ван биссака я бы туда поставил)
(ответить)
Все ж пкпа должен был попасть в x1
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уаахахахахаххахахаххах хахахахахаххах ехеххехехехехе охохоххохохохох ихихиххихих уихихихихиххихихихи манки горят жестко
(ответить)
состав карателей блеать (с) Арчибальд !!!
(ответить)
Осталось забрать 3 очка на Олд Туалете...
(ответить)
АХАХАХАХА запускайте дырявого Kojan пусть про свой геморрой и 30 лет без АПЛ расскажет
(ответить)
Не поспоришь, всё по делу.
(ответить)
Ну такое. МЮ играет говняно в целом уже лет 6. И ни один игрок не может раскрыться в такой обстановке.
И наоборот - в хорошей команде любой шлак будет в полтора раза лучше чем он есть.
(ответить)
Огнетушитель дайте )))
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Ахахахаха
скам!
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Ожидаемый рофл
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Адриана вместо Алиссона.
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Матип>Магир
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Ахахах
Ну вообще по делу
Даже покпа не прошел бы в старт клоппа
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Кутакбаш Данни Милс
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адекватно
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А кто это?
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Ну это реально сейчас так, не стоит гореть манкам из-за этого
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вуахаххаах
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