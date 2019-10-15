Жиру допускает уход из "Челси" в январе
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что допускает уход из клуба уже в январе.
В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру сыграл три матча, включая лишь один выход в стартовом составе. В качестве своего основного нападающего главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард предпочитает использовать Тэмми Абрахэма, и тот наколотил уже восемь мячей.
33-летний француз по-прежнему готов сражаться за место в стартовом составе, но опасается, что просто не получит своего шанса, и тогда у него не останется выбора.
"Я собираюсь сражаться за свое место в "Челси". И тренер знает это. А в январе мы примем решение".
"Захочу ли я уйти из "Челси"? Не обязательно. Но если мне потребуется принять решение... Впереди у меня еще несколько прекрасных лет. Мне 33, мои ноги все еще бегут, я веду хороший и здоровый образ жизни, у меня хорошее самочувствие".
"Я хочу получать удовольствие и играть больше матчей. "Челси" — мой приоритет, но если в конце концов я буду вынужден сделать выбор, я сделаю его, как и когда ушел из "Арсенала", — цитирует Жиру Goal.
15.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
при всей своей хорошей форме настоящей конкуренции не смог навязать никому (хотя было и некому какое-то время) за всё время в Челси..
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Да, понятно что в 33 при такой хорошей форме сидеть на лавке не очень хочется, но на основого нападающего Челси он тянет с трудом. Если будет стабилен, а Абрахэм перестанет забивать, то конечно должен играть. Тем более в европейский турнирах есть опыт
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Ждём в Лестере Роджерса.
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Просто топ!
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